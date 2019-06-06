Мемориальную доску в честь музыканта Чеслава Немена открыли в Гродно

6 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мемориальная доска в честь известного польского музыканта, композитора и аранжировщика Чеслава Немена установлена в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Доска появилась на центральном фасаде бывшего музыкально-педагогического училища, где в 1954-1955 годах учился Чеслав Немен. Сейчас здесь располагается Гуманитарный колледж ГрГУ им. Янки Купалы.

Участие в торжественной церемонии приняли председатель Совета Республики Михаил Мясникович и маршал Сената Станислав Карчевский. Гродно в эти дни стал одной из двух площадок белорусско-польского экономическом форума "Добрососедство-2019". Он охватывает приоритетные направления двустороннего партнерства: межрегиональное сотрудничество, логистические услуги, информационные технологии.

Михаил Мясникович и Станислав Карчевский сегодня посетили Гродно, встретились с участниками форума, а также представителями Гродненского и Брестского облисполкомов и областных Советов депутатов. На следующий день спикеры выступят на пленарном заседании форума в Минске.

"Приятно, что в Гродно помнят и любят известного музыканта. Сегодня я увидел Неман - это очень красивая река. Не случайно, ее название стало творческим псевдонимом Чеслава Немена. Это стало выражением его постоянной связи с родной землей", - отметил Станислав Карчевский.

"Сегодняшнее событие - яркий пример близости наших народов, дружбы и добрососедства. Сам музыкант, переехав в Польшу, никогда не забывал родные места, здесь также помнят земляка, любят его творчество", - отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.

Автором мемориальной доски выступил гродненский скульптор Владимир Пантелеев. Сама доска, размером 120х65 см, изготовлена из светлого итальянского гранита. На доске помимо надписи размешен бронзовый барельеф с изображением лица певца.

Польский музыкант, композитор и певец Чеслав Немен (Чеслав Видржицки) родился 16 февраля 1939 года в деревне Старые Василишки Щучинского района Гродненской области. В 1958 году семья переехала в Гданьск, где Чеслав поступил в высшую музыкальную школу. В начале 1960-х он начал выступать на польской эстраде. Музыкант был популярен далеко за пределами страны. Например, он стал участником церемонии открытия Олимпийских игр в Мюнхене. 17 января 2004 года Чеслав Немен скончался. В этом году отмечается 80-летие со дня рождения музыканта.-0-