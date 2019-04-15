Мемориальную доску в честь писателя Алексея Карпюка установили в Гродно

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Памятная доска в честь писателя Алексея Карпюка установлена сегодня в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Гродненского горисполкома.
Доска установлена по инициативе семьи писателя. Автором ее выступил известный гродненский скульптор Владимир Пантелеев. Доска установлена на стене дома №49 по улице Ожешко, где некоторое время жила семья Алексея Карпюка.
Известен Алексей Карпюк, которому 14 апреля исполнилось бы 99 лет, не только как писатель. С первых дней Великой Отечественной войны он включился в борьбу с оккупантами. В конце 1942 года Алексея Карпюка арестовали. Он попал в концлагерь, откуда сумел бежать и вернуться на родину. Вскоре Алексей Карпюк возглавил партизанский отряд. После освобождения Беларуси он участвовал в Висло-Одерской операции, штурмовал Берлин.
После войны Алексей Карпюк учился в Гродненском пединституте, работал в системе образования. С 1940-х годов активно печатался: одно из самых известных его произведений - роман "Данута". На протяжении многих лет Алексей Карпюк возглавлял гродненское отделение Союза писателей Беларуси. Также он был одним из создателей и первым директором гродненского музея истории религии. В 1992 году писателя не стало. Его именем названа одна из улиц Гродно.
"В ближайшее время будут увековечены имена и других гродненцев-фронтовиков", - отметили в отделе культуры горисполкома. Так, на здании областного военкомата планируется установить памятную доску в честь Героя Советского Союза Ивана Лебедева. Выпускники гродненской СШ №6 выступили с инициативой об установлении на здании школы памятной доски в честь бывшего директора школы Якова Злотника, также прошедшего дорогами войны.-0-
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