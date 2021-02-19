Мемориальную доску в честь уникальной операции в годы ВОВ открыли на станции Красный Берег

19 февраля, Жлобинский район /Корр. БЕЛТА/. Мемориальную доску в честь уникальной операции, проведенной в годы Великой Отечественной войны, открыли на здании железнодорожной станции Красный Берег в Жлобинском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии приняли участие начальник Гомельского отделения БЖД Григорий Дворак и начальник управления Комитета государственной безопасности по Гомельской области Александр Мельников.

Спустя десятилетия раскрываются малоизвестные военные операции, которые могли повлиять на ход войны. Более широко об операции на станции Красный берег стало известно благодаря географу, краеведу, социальному педагогу Гомельского областного лицея Александру Поболовцу.

"Уже 10 лет собираю материалы о Красном Береге, - рассказал он. - Это моя малая родина. Все, что связано с этим местом, мне очень дорого. Собранные материалы легли в основу трилогии. Это уникальное историческое событие для всей Беларуси. Трудно представить, что было бы, если бы не было той операции, и эшелон с отравляющими газами прибыл к месту назначения. Но история не терпит сослагательного наклонения. Мы работаем с фактами. Об этом факте знали и И.Сталин, и У.Черчилль".

Операцию, которая имела стратегическое значение, провела спецгруппа НКГБ БССР "Храбрецы" с участием железнодорожника Григория Науменко. Связной железнодорожник сообщил в партизанский отряд, что на станции Красный Берег в тупике усиленно охраняется эшелон. Назвал и его дальнейший маршрут. Все вагоны, за исключением первого и последнего, были завешены черным материалом. В начале и конце состава на открытых платформах установлены крупнокалиберные зенитные пулеметы.

Командиру диверсионной группы Григорию Игнатову была поставлена боевая задача - помешать гитлеровцам осуществить свои планы. 5 июня 1943 года на перегоне Красный Берег - Малевичи диверсионная группа пустила под откос этот эшелон с отравляющими газами и дегазационными средствами. Связные-железнодорожники с места операции захватили баллон с газом, противоипритную накидку, противогаз и дегазационные порошки.

Как рассказали в РУП "Гомельское отделение Белорусской железной дороги", полученные трофеи были отправлены в Москву. Они стали важным доказательством планов гитлеровцев применить боевые отравляющие вещества на Курской дуге. Впоследствии это позволило странам антигитлеровской коалиции принять меры по их предотвращению. На счету "Храбрецов" свыше 100 диверсионных операций. Григорий Науменко и Григорий Игнатенко отмечены высокими правительственными наградами.

"Открытие мемориальной доски - вклад в работу по увековечиванию памяти сотрудников органов государственной безопасности, а также патриотов из числа работников Белорусской железной дороги, своим героизмом приближавших победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Стоцкий.

Председатель Гомельского областного отделения Белорусской общественной организации КГБ "Честь" Василий Колосов отметил, что есть еще немало интересных фактов, которые добавят страницы в летопись Великой Отечественной войны.

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов предложил, чтобы машинисты следующих мимо станции составов подавали троекратный сигнал, отдавая дань уважения и чтя память героев, которые отстояли белорусскую землю. По его мнению, важно, чтобы работники железной дороги, пассажиры также ощущали значимость и символизм этого места.-0-

Фото Сергея Холодилина