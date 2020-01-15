Мемориальный комплекс памяти сожженных деревень в Кировском районе реконструируют

15 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Одним из ключевых моментов празднования 75-летия Победы в Могилевской области станет открытие после реконструкции мемориального комплекса в деревне Борки Кировского района. Он посвящен сожженным в годы войны деревням региона, сообщил на пресс-конференции председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

"Торжественное открытие запланировано на 15 июня. В этот день в 1942 году здесь прошла одна из самых крупных карательных операций нацистов на оккупированной территории: были сожжены и расстреляны более 2 тыс. мирных жителей. На этом месте установлен памятник и шесть гранитных плит, увековечена память 112 деревень, есть часовня. После реконструкции мемориальный комплекс полностью изменит свой внешний вид", - рассказал Леонид Заяц.

Здесь появится улица с остовами сожженных домов и нанесенными на них воспоминаниями выживших. Будут установлены скульптурные композиции "Вход", "Амбар" и "Колодец", олицетворяющие ужас той трагедии. В конце импровизированной улицы установят камень с посланием к потомкам. За ним высадят деревья, которые станут олицетворением жизни. На гранитные плиты нанесут названия еще 33 уничтоженных деревень. Добавят 649 фамилий тех, кто погиб в этих деревнях. Проект реализуют с использованием световых и звуковых современных технологий.

"Мы должны сохранить память о тех событиях и людях, передать ее следующим поколениям. Ведь с каждым годом становится все меньше свидетелей страшных военных лет. Такие мемориальные комплексы должны служить не только напоминанием, но и призывом решать все проблемы мирными способами", - подчеркнул Леонид Заяц.

После войны деревня Борки была восстановлена, но окрестные поселки Хватовка, Долгое Поле, Закриничье, Красный Пахарь, Пролетарский, Дзержинский так и не возродились.-0-

Фото Олега Фойницкого