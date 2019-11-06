Менее половины кандидатов в депутаты по округам в Витебской области поучаствуют в теледебатах

6 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области участие в теледебатах примут 26 кандидатов в депутаты из 75 зарегистрированных, еще четверых претендентов на мандат будут представлять их доверенные лица. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в телерадиокомпании "Витебск".

Теледебаты пройдут в 10 округах из 14, образованных на территории Витебской области. Максимальное число участников согласились использовать такую форму предвыборной агитации в Оршанском городском округе №25, где диалог готовы вести пять кандидатов в депутаты. Еще в двух округах будут дебатировать по четыре претендента, в трех - три, в четырех округах дебаты пройдут с участием двух кандидатов.

Теледебаты кандидатов в депутаты по округам Витебской области можно будет увидеть в эфире телеканала "Беларусь 3" с 11 по 13 ноября. Трансляция пройдет в вечерний прайм-тайм - с 19.00 до 20.40, за исключением 12 ноября, когда эфирное время предоставляется с 19.00 до 19.30 с учетом сетки вещания телеканала.

По данным областной избирательной комиссии на 4 ноября, в Витебской области аккредитовано более 3,3 тыс. наблюдателей. Наибольший интерес проявляют общественные организации, которые направили в качестве наблюдателей более 2,8 тыс. представителей (85%). Политические партии делегировали 36 активистов, еще 254 наблюдателя аккредитовались от граждан путем подачи заявления, от трудовых коллективов - 211 наблюдателей.-0-