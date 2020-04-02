Меньше автобусов и талоны только в киосках: в Гродно изменилась работа общественного транспорта

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сократилось количество автобусов на маршрутах, а водители больше не продают талоны пассажирам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ОАО "Автобусный парк города Гродно".

Снижение числа автобусов связано с уменьшением пассажиропотока. С 1 апреля в Гродно на линию выходит на 10% меньше машин.

"Большинство пассажиров, впрочем, неудобств не почувствуют. Где-то больше стали интервалы между автобусами", - объяснили в автобусном парке. Пассажирам напоминают, что изменилось и расписание движения.

Кроме того, с 2 апреля водители автобусов не продают пассажирам талоны. Мера временная. Связана она с профилактикой распространения ОРВИ и коронавируса. Приобрести талоны можно в пунктах продаж на остановках общественного транспорта.

На сайте государственного предприятия "Оператор пассажирских перевозок" сообщается, что также в Гродно уменьшено количество рейсов на троллейбусных маршрутах.-0-