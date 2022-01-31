Меньше уголовных и киберпреступлений: в УВД Витебского облисполкома подвели итоги 2021 года

31 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За прошедший год в Витебской области почти на 12% снизился уровень уголовных преступлений и почти вдвое уменьшилось количество кибепреступлений, чему во многом поспособствовала профилактическая работа сотрудников УВД с соответствующими службами и организациями. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов, передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе со снижением количества уголовных преступлений в 2021 году правоохранители области обеспечили довольно высокий уровень их раскрываемости - более 67%. Это стало лучшим показателем среди областных УВД республики. Что касается нарушения закона в сфере высоких технологий, то число зарегистрированных нарушений в этой сфере уменьшилось с более 3 тыс. в 2020 году до чуть больше 1,8 тыс. в 2021 году. "Сотрудники милиции на местах вели активную профилактическую и просветительскую работу по всем направлениям, в том числе в сотрудничестве с банковскими учреждениями на предупреждение киберпреступлений. Через СМИ, руководителей предприятий рассказывали населению о всевозможных схемах мошенничества в сети, включая фишинг. Такая работа будет проводиться и дальше, потому как еще есть случаи, когда даже работники финансовых учреждений попадаются на удочку мошенников", - отметил Андрей Любимов.

Несмотря на общую положительную динамику в снижении уровня преступности, в области растет количество преступлений с участием несовершеннолетних. К сожалению, все чаще молодежь вовлекают в наркобизнес. В закладчики и распространители запрещенных веществ школьники и учащиеся ссузов, вузов идут в погоне за легкими деньгами, не задумываясь об уголовной ответственности и реальных сроках. Уже в этом году трое молодых людей 2005 года рождения, которые учатся в колледже, попались на распространении психотропных веществ. В связи с этим правоохранители видят своей задачей усиление профилактических мероприятий с несовершеннолетними, в том числе просвещение их через школы и родителей.

"В прошлом году в республике было изъято более 600 кг наркотических веществ, а в Витебской области - 300 кг, то есть почти половина. Это не только заслуга милиционеров области, в тесной связке с нами сотрудничали правоохранители со всей республики, а также шла отработка каналов поставки наркотиков для выявления данных фактов. Наркоконтроль сработал эффективно - от интернет-магазинов до закладчиков. Отмечу, что в Витебской области функционируют 18 виртуальных магазинов, которые пытаются реализовать свой запрещенный товар. Один из них в прошлом году нам удалось полностью ликвидировать. Задержали его организатора, у которого изъяли около 2 кг опасного наркотика - гашиша. Проблема в этой сфере усугубляется тем, что нередко на местах закладок милиционеры задерживают покупателей, а закладчики при этом остаются неизвестными. Также милиция отрабатывает помещения для употребления наркотиков - так называемые наркопритоны. В прошлом году выявили пять таких притонов в области", - рассказал начальник УВД.

Он добавил, что вызывают тревогу факты передозировки наркотиками. Андрей Любимов подчеркнул, что во всех пяти таких случаях, зафиксированных в прошлом году в области, жертвами стали лица, уже давно состоящие на учете у врача-нарколога. "Как правило, эти люди употребляли тяжелые наркотики. Два случая закончились для зависимых летальным исходом", - рассказал начальник УВД.

Результативной была и работа правоохранителей по выявлению экономических преступлений, в том числе в агропромышленном комплексе. По линии БЭП было выявлено 444 преступления, из них 110 имели коррупционную окраску.

Андрей Любимов заострил внимание на еще одной проблеме - половой неприкосновенности, в том числе несовершеннолетних. Из почти 200 преступлений такого характера в 150 случаях были вовлечены дети до 18 лет. Зачастую преступники действовали через интернет, принуждая мальчиков и девочек к действиям сексуального характера и шантажируя их интимной перепиской и фотографиями. Начальник УВД отметил, что для профилактики подобных действий родителям и педагогам следует вести беседы с ребятами и рассказывать им, как противостоять преступникам.

Превентивные меры помогли сотрудникам милиции стабилизировать обстановку и на дорогах области. В 2021 году число ДТП снизилось на 14%. "На особом контроле правоохранителей остаются водители, злоупотребляющие спиртными напитками, а также лишенные водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. С ними будем вести как профилактическую работу, так и держать их в поле зрения, так как многие решают садиться за руль уже после лишения права на вождение", - подчеркнул Андрей Любимов.-0-