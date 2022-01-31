Меньше уголовных и киберпреступлений: в УВД Витебского облисполкома подвели итоги 2021 года

Послание Президента Беларуси народу и парламенту
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 31 января 2022
Минск -4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:07 Остров Бали начнет принимать туристов с 4 февраля В мире
16:03 Мнение: Президент вместе с народом готов защищать независимость страны Регионы
16:02 ГАИ Минска за выходные выявила 60 бесправников Происшествия
16:00 Дефицит республиканского бюджета Беларуси в 2021 году составил Br0,6 млрд Экономика
15:58 Каранкевич заявил о расширении внедрения умных систем в энергетике Экономика
15:53 Минобороны поздравило Героя Советского Союза Ивана Кустова с 98-летием Общество
15:47 Богуш: в 2023 году абитуриенты будут поступать в вузы по новым правилам Общество
15:44 Андрейченко 2 февраля проведет встречу с коллективом Глубокской ЦРБ Регионы
15:39 Названы самые популярные имена новорожденных минчан в 2021 году Регионы
15:36 В главном медиацентре олимпийского Пекина работают 18 роботов-поваров и официантов Технологии
15:27 В Брестской области число госпитализированных с COVID за неделю увеличилось на 5% Регионы
15:26 Двух брестчан задержали с 500 г мефедрона Происшествия
15:26 В Гомеле чествовали победителей смотра по наведению порядка на территории области Регионы
15:19 КГК Могилевской области: дисциплину цен в 2021 году нарушили более 120 торговых объектов Регионы
15:13 Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 марта Президент
15:10 Следователи устанавливают потерпевших от нападений хулигана в Гомеле Происшествия
14:58 Меньше уголовных и киберпреступлений: в УВД Витебского облисполкома подвели итоги 2021 года Регионы
14:55 Доходы бюджета Могилевской области в 2021 году возросли на 11% Регионы
14:49 Предприятия холдинга "Белавтомаз" проведут патриотическую акцию "Навстречу референдуму" Общество
14:36 Колонна свободы: жители Канады вышли на масштабную акцию протеста против антиковидных мер В мире
14:32 Пьяного бесправника в Орше остановила стрельба по колесам Происшествия
14:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1965 пациентов с COVID-19, выписаны 1514 Общество
14:24 Чемпионами Беларуси по шашкам-64 стали Игорь Михальченко и Вера Хващинская Спорт
14:24 В Минской области в этом году построят 55 станций обезжелезивания Регионы
14:00 Утверждены новые правила приема в высшие и средние специальные заведения. Что меняется для абитуриентов Президент
14:00 Лукашенко подписал обновленный Кодекс об образовании Президент
13:59 В Минске на аукционах в этом году планируют продать 17 объектов коммунальной собственности Регионы
13:47 В олимпийском пресс-центре Пекина созданы отличные условия для журналистов Спорт
13:46 Форум регионов, экспорт и туризм: в Гродно обсудили сотрудничество области с Россией Регионы
13:43 Минздрав призвал желающих попасть в поликлиники не стремиться к открытию, чтобы не создавать очереди Общество
Все новости
Все новости
Регионы
31 января 2022, 14:58

Меньше уголовных и киберпреступлений: в УВД Витебского облисполкома подвели итоги 2021 года

УВД Витебского облисполкома. Фото из архива
УВД Витебского облисполкома. Фото из архива

31 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За прошедший год в Витебской области почти на 12% снизился уровень уголовных преступлений и почти вдвое уменьшилось количество кибепреступлений, чему во многом поспособствовала профилактическая работа сотрудников УВД с соответствующими службами и организациями. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал начальник УВД Витебского облисполкома Андрей Любимов, передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе со снижением количества уголовных преступлений в 2021 году правоохранители области обеспечили довольно высокий уровень их раскрываемости - более 67%. Это стало лучшим показателем среди областных УВД республики. Что касается нарушения закона в сфере высоких технологий, то число зарегистрированных нарушений в этой сфере уменьшилось с более 3 тыс. в 2020 году до чуть больше 1,8 тыс. в 2021 году. "Сотрудники милиции на местах вели активную профилактическую и просветительскую работу по всем направлениям, в том числе в сотрудничестве с банковскими учреждениями на предупреждение киберпреступлений. Через СМИ, руководителей предприятий рассказывали населению о всевозможных схемах мошенничества в сети, включая фишинг. Такая работа будет проводиться и дальше, потому как еще есть случаи, когда даже работники финансовых учреждений попадаются на удочку мошенников", - отметил Андрей Любимов.

Несмотря на общую положительную динамику в снижении уровня преступности, в области растет количество преступлений с участием несовершеннолетних. К сожалению, все чаще молодежь вовлекают в наркобизнес. В закладчики и распространители запрещенных веществ школьники и учащиеся ссузов, вузов идут в погоне за легкими деньгами, не задумываясь об уголовной ответственности и реальных сроках. Уже в этом году трое молодых людей 2005 года рождения, которые учатся в колледже, попались на распространении психотропных веществ. В связи с этим правоохранители видят своей задачей усиление профилактических мероприятий с несовершеннолетними, в том числе просвещение их через школы и родителей.

"В прошлом году в республике было изъято более 600 кг наркотических веществ, а в Витебской области - 300 кг, то есть почти половина. Это не только заслуга милиционеров области, в тесной связке с нами сотрудничали правоохранители со всей республики, а также шла отработка каналов поставки наркотиков для выявления данных фактов. Наркоконтроль сработал эффективно - от интернет-магазинов до закладчиков. Отмечу, что в Витебской области функционируют 18 виртуальных магазинов, которые пытаются реализовать свой запрещенный товар. Один из них в прошлом году нам удалось полностью ликвидировать. Задержали его организатора, у которого изъяли около 2 кг опасного наркотика - гашиша. Проблема в этой сфере усугубляется тем, что нередко на местах закладок милиционеры задерживают покупателей, а закладчики при этом остаются неизвестными. Также милиция отрабатывает помещения для употребления наркотиков - так называемые наркопритоны. В прошлом году выявили пять таких притонов в области", - рассказал начальник УВД.

Он добавил, что вызывают тревогу факты передозировки наркотиками. Андрей Любимов подчеркнул, что во всех пяти таких случаях, зафиксированных в прошлом году в области, жертвами стали лица, уже давно состоящие на учете у врача-нарколога. "Как правило, эти люди употребляли тяжелые наркотики. Два случая закончились для зависимых летальным исходом", - рассказал начальник УВД.

Результативной была и работа правоохранителей по выявлению экономических преступлений, в том числе в агропромышленном комплексе. По линии БЭП было выявлено 444 преступления, из них 110 имели коррупционную окраску.

Андрей Любимов заострил внимание на еще одной проблеме - половой неприкосновенности, в том числе несовершеннолетних. Из почти 200 преступлений такого характера в 150 случаях были вовлечены дети до 18 лет. Зачастую преступники действовали через интернет, принуждая мальчиков и девочек к действиям сексуального характера и шантажируя их интимной перепиской и фотографиями. Начальник УВД отметил, что для профилактики подобных действий родителям и педагогам следует вести беседы с ребятами и рассказывать им, как противостоять преступникам.

Превентивные меры помогли сотрудникам милиции стабилизировать обстановку и на дорогах области. В 2021 году число ДТП снизилось на 14%. "На особом контроле правоохранителей остаются водители, злоупотребляющие спиртными напитками, а также лишенные водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. С ними будем вести как профилактическую работу, так и держать их в поле зрения, так как многие решают садиться за руль уже после лишения права на вождение", - подчеркнул Андрей Любимов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область МВД
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Мнение: Президент вместе с народом готов защищать независимость страны
Владимир Андрейченко. Фото из архива Андрейченко 2 февраля проведет встречу с коллективом Глубокской ЦРБ
Фото из архива Названы самые популярные имена новорожденных минчан в 2021 году
Фото из архива В Брестской области число госпитализированных с COVID за неделю увеличилось на 5%
Фото из архива В Гомеле чествовали победителей смотра по наведению порядка на территории области
Фото из архива КГК Могилевской области: дисциплину цен в 2021 году нарушили более 120 торговых объектов
Главное
Лукашенко: стабильность должна быть обеспечена, люди не должны переживать, это - святое
Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 марта
Лукашенко подписал обновленный Кодекс об образовании
Апартаменты мечты + машино-место стоимостью от 4250 евро в подарок!
Топ-новости
Лукашенко о банковской сфере: в прошлом году вы молодцы просто, сработали неплохо
Лукашенко поручил правительству при необходимости реализовать в отношении Литвы ответные меры
Утверждены новые правила приема в высшие и средние специальные заведения. Что меняется для абитуриентов
Послание Президента белорусскому народу и парламенту - мнения
В Беларуси с 1 февраля увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1965 пациентов с COVID-19, выписаны 1514
Новый посол России Борис Грызлов вручил копии верительных грамот Макею
Каллаур: ситуация на депозитном рынке спокойная, растут вклады в национальной и иностранной валютах
Рыбаков: несмотря на внешнее давление, организации "Белнефтехима" работают стабильно
Минсельхозпрод: потребность населения в мясных и молочных продуктах обеспечивается в полной мере
ГАИ предупреждает о гололедице и снежной каше на дорогах
В Беларуси утверждены размеры надбавок сельхозпроизводителям в 2022 году
Машиностроение, профилактика COVID-19: научные разработки Беларуси презентуют на выставке в Дубае
В олимпийском пресс-центре Пекина созданы отличные условия для журналистов
Депутат о Послании Президента: мы получили программу действий на десятилетия
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.