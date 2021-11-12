Мэр Бреста призвал горожан активнее вакцинироваться в канун новогодних праздников

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук в своем Telegram-канале призвал горожан активнее вакцинироваться, чтобы повысить коллективный иммунитет в канун новогодних праздников, сообщает БЕЛТА.

"Приближаются рождественские, новогодние всеми любимые праздники. Это время, когда мы собираемся вместе в кругу родных и близких. Давайте сделаем прививку, проявим ответственность за здоровье, свое и окружающих", - обратился мэр к горожанам.

По официальным данным, в городе уже четвертую неделю постепенно идет на спад четвертая волна коронавируса. Вместе с тем заболеваемость еще достаточно высока по сравнению с летним периодом. Часть горожан, по мнению Александра Рогачука, недостаточно понимает необходимость и важность прививок от COVID-19 как эффективного способа борьбы с коронавирусом.

"На 11 ноября в двух городских больницах на излечении находились 996 человек с коронавирусом. Из них привиты 86 пациентов - это меньше 10%, а в реанимации - один, который привился первым компонентом. Задумайтесь, пожалуйста, над этим. Эти цифры говорят сами за себя. Думаю, уповать на какую-то свою исключительность иммунного статуса организма в этой ситуации, наверное, не совсем верно", - заметил руководитель городской вертикали.

Он отметил, что иммунизации всех слоев населения власти уделяли и будут уделять приоритетное внимание. В городе созданы все условия для вакцинации: помимо территориальных поликлиник действуют четыре стационарных прививочных пункта, выездные бригады. В наличии российская и китайская вакцины.

На сегодня в Бресте привиты против COVID-19 около 80 тыс. человек.-0-