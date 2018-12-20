Мэр Минска рассказал, как формирует новую команду

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Готовность и способность решать задачи повышенной сложности, ответственность, законопослушность - эти и другие критерии являются одними из основных при построении сильной команды профессионалов для Мингорисполкома. Об этом заявил сегодня журналистам его председатель Анатолий Сивак по итогам совещания с активом столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Сивак в должности мэра относительно недавно. Касательно создания своей команды он отметил, что не намерен проводить какой-либо чистки. "Среди людей, которые работают в Мингорисполкоме, нет тех, кто не хочет работать, - сказал мэр Минска. - Но сейчас идет процесс понимания возможностей человека решать более сложные задачи. Этот процесс обоюдный".

Всему персоналу ставятся разной степени сложности задачи, по мере их выполнения сам мэр вносит корректировки. Справляются не все. "Идет поиск для этих людей другого места работы, где человек реализует свой потенциал", - добавил Анатолий Сивак.

Касательно мер по борьбе с коррупцией глава Мингорисполкома намерен реализовать две инициативы. Во-первых, лично возглавить антикоррупционную комиссию (вместо заместителя председателя), чтобы лично контролировать и повысить эффективность ее работы. Во-вторых, впредь руководитель, у которого подчиненный замешан в коррупции, сам будет вынужден искать новое место работы.

Подводя итог совещанию, Анатолий Сивак особо подчеркнул важность того, что каждый чиновник должен больше встречаться с людьми, слышать и видеть то, что происходит там, где он сам и все мы живем. "Нужно понимать: решать надо не только то, что видим здесь и сейчас, но и ставить себе повышенные задачи, работать на упреждение", - заключил мэр Минска.-0-