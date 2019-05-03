Мэр Витебска: у ветеранов надо учиться умению радеть за страну и город

3 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. У ветеранов Великой Отечественной войны нужно учиться тому, как они радеют за страну и город. Таким мнением поделился с журналистами председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин перед торжественным приемом ветеранов, передает корреспондент БЕЛТА.

На встречу в горисполком пришли около 20 ветеранов войны. Виктор Николайкин подчеркнул, что внимание им уделяется не только в преддверии торжественных дат. Органы власти, общественные и ветеранские организации, работники соцслужбы, предприятия постоянно помогают им, встречаются, обеспечивают необходимым и проверяют бытовые условия. "У ветеранов надо учиться тому, как они болеют за нашу страну и город, - сказал мэр города. - С каждым годом вас становится все меньше, но я рад, что вы нашли силы прийти к нам. Мы благодарны за то, что можем жить в мирной и процветающей стране, строить планы на будущее, растить детей и внуков".

Участник Великой Отечественной войны Александр Благов был сапером, воевал в составе 3-го Белорусского фронта. "Я прошел столько всего и рад, что остался жив. Много раз приходилось подползать к вражеской траншее настолько близко, что было видно, как немцы ходят по ней и курят - был заметен огонек от сигареты", - вспоминает 93-летний ветеран.

"Главное, чтобы войны больше никогда не было, надо ценить мир и жить в дружбе со всеми, добиваться решения проблем мирно. Потому что война уносит жизни", - подчеркнул Александр Благов.-0-