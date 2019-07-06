Мэрия Минска склоняется к строительству мусоросжигательного завода на базе ТЭЦ

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэрия Минска пока склоняется к строительству мусоросжигательного завода на базе ТЭЦ вместо возведения самостоятельного предприятия. Но площадка пока не выбрана, сообщил сегодня председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос в постановке котла на жидком топливе, газу либо на топливе, извлекаемом из мусора. Мы склоняемся пока к тому, что завод должен быть при ТЭЦ. Потому что все решает экономика. Если построить отдельный завод там, где концентрируется мусор, возникает вопрос транспортировки тепла. А в случае ТЭЦ вся инфраструктура уже существует", - пояснил Анатолий Сивак. Какая из котельных для этого подойдет больше, будет зависеть от предложенного проекта. "Надо, чтобы специалисты приходили с расчетами, которые мы будет оценивать", - отметил мэр.

Строительство мусоросжигательного завода предполагает Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси на период до 2035 года. Необходимость строительства такого объекта обусловлена тем, что в столице высокая плотность населения, а возможности для захоронения коммунальных отходов ограничены. Общемировая практика переработки и сжигания отходов позволяет кардинально сократить их количество - на 60-80% от первоначальной массы, в зависимости от состава отходов и технологии переработки. Кроме того, при сжигании неперерабатываемой части отходов будет получена энергия (тепловая и электрическая).

Касательно раздельного сбора и вывоза отходов Анатолий Сивак отметил, что для начала городу надо все ресурсы направить на переработку. "Не захоранивать, а максимально извлекать вторичное сырье. В этой части есть планы, по которым мы уже немного опаздываем, - сказал он. - По мусоросортировочному заводу ведем диалог с одной из частных компаний, которая не выполняет своих обязательств по его строительству".-0-