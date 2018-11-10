Мероприятие к 100-летию окончания Первой мировой войны проведут в Минске 11 ноября

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятие, посвященное 100-летию окончания Первой мировой войны, пройдет 11 ноября в крипте храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском культурном центре духовного Возрождения.
С 12.30 до 13.00 состоится заупокойная лития, в крипте храма заложат капсулы с землей из захоронений погибших во время обороны Сморгони - единственного города на фронте от Балтийского до Черного моря, за который долго и ожесточенно сражалась русская армия. Бои здесь проходили 810 дней.
С 13.00 до 14.00 в Белом зале храма-памятника откроется выставка "Воздушное воинство Первой мировой войны", организованная совместно с общественными организациями Литвы. Кроме того, минчанам презентуют книгу "Обелиски памяти Русской Императорской армии Первой мировой войны". Представители белорусских музеев и коллекционеры передадут исторические реликвии из личных и архивных фондов для будущего музея храма-памятника.
Организаторами мероприятия выступают Белорусский культурный центр духовного Возрождения и приход в честь Всех Святых Минской епархии Белорусской православной церкви.
11 ноября считается днем памяти жертв Первой мировой войны, в которой погибли более 9 млн воинов, жертвами среди гражданского населения стали более 11 млн человек. Среди них были и белорусы, поскольку по территории Беларуси проходила линия фронта в течение двух с половиной лет. Эта война стала одной из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества, следствием которой стал распад четырех империй: Российской, Австро-Венгерской, Османской и Германской, что определило мировую эволюцию всего последующего времени.-0-
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