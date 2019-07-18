Мероприятия к 110-летию Андрея Громыко проходят в Гомельской области

18 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском регионе проходят мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения выдающегося дипломата и государственного деятеля СССР, бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Черепко рассказывает о жизни и учебе Андрея Громыко

Программа мероприятий включает торжественные митинги в Гомеле и Ветке, встречу в Белой гостиной дворца Румянцевых и Паскевичей с повествованием о жизненном и профессиональном пути патриарха дипломатии, открытие тематической экспозиции в музее боевой и трудовой славы Ветковской средней школы №1 имени А.А.Громыко и др.

Бюст А.Громыко

Выступая на митинге в Гомеле в сквере, который носит имя известного дипломата, заместитель главы администрации Центрального района областного центра Ольга Доценко выразила уверенность, что жизненный путь, дипломатическая деятельность Андрея Громыко еще для многих поколений будут примером целеустремленности и преданности любимому делу и родной стране. Она подчеркнула, что дело мира, которое в самые сложные годы начал дипломат, толерантности, любви к жизни и человеку продолжает жить на Гомельщине и в Беларуси.

Во время церемонии возложения

Заведующий кафедрой всеобщей истории ГГУ имени Ф.Скорины Станислав Черепко напомнил, что в своей деятельности советский дипломат руководствовался кредо "Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны". "Андрея Громыко называли "Мистером Нет" - за непоколебимость позиции, за то, что он твердо отстаивал интересы СССР и всячески обрывал попытки конкурирующих с Советским Союзом государств провести свои интересы. Дипломат парировал, что ему "нет" говорили гораздо чаще", - отметил Станислав Черепко.

Ольга Доценко во время выступления

Участники митинга почтили память выдающегося дипломата и государственного деятеля СССР, к его бюсту возложили цветы.

Андрей Громыко родился 18 июля 1909 года в деревне Старые Громыки Гомельского уезда Могилевской губернии (ныне - Ветковский район Гомельской области). После окончания местной семилетки учился в профтехшколе в Гомеле, Белорусском государственном университете народного хозяйства, аспирантуре Академии наук БССР. Был приглашен на работу в Народный комиссариат иностранных дел СССР. В 1943-1946 годах - посол Советского Союза в США, участвовал в создании Организации Объединенных Наций. Андрей Громыко проработал на государственных и дипломатических постах более 50 лет, из них 28 - министром иностранных дел СССР. Сыграл важнейшую роль в урегулировании Карибского кризиса, предотвращении мировых конфликтов, организовывал подписание ряда ключевых международных договоров в сфере разоружения и ограничения вооружений, содействовал созданию ОБСЕ. В 1985-1988 годах был председателем Президиума Верховного Совета СССР. Пользовался высочайшим авторитетом у советских и зарубежных политиков.-0-

Памятник А.Громыко

Фото Сергея Холодилина