21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия к 90-летию Республиканского центра экологии и краеведения пройдут в Минске 21-22 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Так, 21 октября пройдет Республиканский форум молодых исследователей. Его участниками станут учащиеся-победители и лауреаты республиканских и международных конкурсов, акций, олимпиад и конференций, молодые ученые. Участниками будут представлены достижения в научно-исследовательской деятельности, пройдет обсуждение возможных путей совершенствования и развития направления. Среди приглашенных гостей представители министерств, Национальной академии наук, лауреаты республиканских и международных научных конкурсов, молодые ученые и работающая молодежь.

Центральным мероприятием форума является проведение панельной дискуссии "Путь в исследования" с представителями Совета молодых ученых, научных институтов НАН, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусского государственного технологического университета, государственных музеев. Также гостей ожидает презентация действующих лабораторий центра, ярмарка инновационных достижений, выставки-презентации исследовательских проектов победителей республиканских и международных конкурсов.

В программе форума заявлено проведение детской научно-практической конференции "Дорога к открытиям". Организована работа трех секций: "Экология без границ", "Краеведческие исследования - единство науки и практики", "Молодежь и наука". Во время форума будут действовать выставки "Юннат года", "Методическая шкатулка", выставка-ярмарка достижений учащихся в области селекции, биотехнологии, защиты водных экосистем, агротехнологий.

22 октября начнет работу международная научно-практическая конференция "Дополнительное образование детей и молодежи. Традиции и приоритетные направления развития". Среди стран-участниц - Беларусь, Россия, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан.

Во время конференции предусмотрено пленарное заседание и работа трех секций: "Актуальные аспекты организации гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения: опыт, тенденции и перспективы", "Эффективные педагогические технологии работы с учащимися: от теории к практике", "Экологическое образование: актуальные вопросы, эффективные образовательные практики и инновации". Приглашенные гости и спикеры будут присутствовать в онлайн- и офлайн-форматах.

Состоится республиканский семинар "Зеленая школа" как эффективная модель экологического образования". В нем примут участие представители Министерства образования, ПРООН, республиканских и областных ресурсных центров по реализации образовательного проекта "Зеленые школы", учреждений образования страны. На полях семинара состоится торжественное вручение дипломов "Зеленая школа" учреждениям, получившим (подтвердившим) статус "Зеленая школа" в 2020 году.

Во время праздничной стрим-панорамы "Республиканский центр экологии и краеведения в объективе" 22 октября гости познакомятся с вехами истории и опытом работы центра, достижениями учреждения по основным направлениям деятельности.-0-