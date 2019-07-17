Мероприятия "Славянского базара" прошли в спокойной обстановке - начальник УВД

17 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Никаких чрезвычайных происшествий в дни Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" зарегистрировано не было, все мероприятия прошли в спокойной обстановке. Об этом сообщил сегодня начальник УВД Витебского облисполкома Михаил Гриб на брифинге, посвященном итогам проведения форума, передает корреспондент БЕЛТА.

В дни фестиваля в городе было задержано более 40 бесправников и 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения, что примерно в два раза меньше по сравнению с прошлогодним форумом. Нарушители привлечены к установленной законом ответственности.

Были две кражи, которые раскрыли по горячим следам. Не обошлось без случаев, когда люди не рассчитали сил, выпив алкоголя. Милиционеры старались относиться к ним лояльно и помогали добраться до дома, найти гостиницу.

"Никаких чрезвычайных происшествий во время фестиваля не зарегистрировано, все прошло спокойно, - отметил Михаил Гриб. - По нашим данным, в Витебск по безвизу на мероприятия "Славянского базара" приехали более 5 тыс. человек. В дни фестиваля во всех РОВД города дежурили сотрудники территориальных подразделений по гражданству и миграции. Работа по регистрации иностранных гостей была налажена четко, все выполнялось оперативно. От гостей замечаний не поступило".

Начальник УВД Витебского облисполкома поблагодарил коллег из регионов Беларуси за слаженную работу в дни форума. Некоторые сотрудники получили грамоты, благодарности и ценные подарки.-0-