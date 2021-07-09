9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальные мероприятия в честь юбилея ГАИ проходят в Минске. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Милиционеры почтили память своих коллег, возложив венки к памятнику погибших сотрудников и военнослужащих внутренних войск.

Выступая перед присутствующими, первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко выразил уверенность, что нынешнее поколение сотрудников Госавтоинспекции достойно подвига своих коллег. Ведь каждый, выполняя служебный долг, прежде всего защищает родную Беларусь, охраняет мир и покой граждан.

"Офицеры ГАИ ежедневно обеспечивают дорожную безопасность, порой в опасных условиях и рискуя жизнью. Среди погибших при исполнении служебных обязанностей имена 33 сотрудников ГАИ. Защищая людей, в трудную минуту они совершили благородный поступок. Поступили так, как повелел долг. Светлая память о наших товарищах навсегда останется в сердцах сослуживцев, коллег, родных и друзей", - подчеркнул в своем обращении Юрий Назаренко.

Также он отметил, что за 85 лет со дня образования ГАИ многое изменилось прежде всего в технической сфере. Сегодня в службе активно используются современные технические средства по контролю скорости, организации движения и видеонаблюдению. Многие новшества еще тестируются.-0-