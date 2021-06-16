Меры учета и сокращения долгостроев обсудили в КГК Могилевской области

16 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В КГК Могилевской области обсудили меры учета и сокращения долгостроев, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Комитетом государственного контроля Могилевской области изучена эффективность принимаемых в регионе мер по надлежащему учету и сокращению более 300 объектов сверхнормативного незавершенного строительства, которые возводились с использованием государственных средств", - отметили в комитете.

Было установлено, что почти половина таких построек эксплуатируется, треть этого числа - объекты инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройства. Более того, строительство многих было начато еще в 90-х годах прошлого века, в начале 2000-х. По различным причинам (в основном из-за недостатка финансирования) они так и не были завершены.

"Для решения проблемы долгостроев необходимы значительные бюджетные ассигнования. Например, только по трем объектам в Могилеве - реконструкция слаломной трассы по ул.Якубовского, реконструкция стадиона "Торпедо", коммуникации к одноквартирным жилым домам в районе пересечения ул.Комарова и ул.Качанова - необходимо порядка Br1,5 млн. Кроме этого, надо совершенствовать строительное законодательство", - подчеркнули специалисты.

Заинтересованным внесены предложения о мерах реагирования. Их реализацию комитет взял на контроль.-0-