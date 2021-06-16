Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 16 июня 2021
Минск Ясно +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:51 Россия и США запустят комплексный диалог по стратегической стабильности В мире
19:36 Пандемия в произведениях художников представлена во Дворце искусства Культура
19:26 Россия и США договорились о возвращении послов В мире
19:10 Меры учета и сокращения долгостроев обсудили в КГК Могилевской области Регионы
18:58 Гид по истории и культуре Беларуси представили в Минске Культура
18:45 Цены на лекарственные препараты проверили специалисты КГК в аптеках Могилевской области Общество
18:38 Поддержка стартапов, преференции инвесторам, упрощение земельных отношений - Коротеев о новациях указа по развитию парка "Великий камень" Экономика
18:24 В Сморгони при прокладке теплотрассы нашли костные останки Происшествия
18:19 Ярошевич: экономика растет, и более того, этот рост ускоряется Экономика
18:11 Правительство утвердило нацплан действий по предотвращению деградации земель до 2025 года Экономика
18:08 Ажурное ткачество, маляванка и лоскутная живопись: "ТекСтильный букет" открылся в НЦСИ Культура
18:06 Беларусь и Новосибирская область заинтересованы развивать сотрудничество в сфере образования Общество
18:06 Футболисты России победили финнов в матче чемпионата Европы Спорт
18:01 Туристическая полоса препятствий и спортивное ориентирование - в Могилеве прошел "Семейный маршрут" Регионы
17:58 В Москве продолжают ухудшаться показатели распространения COVID-19 В мире
17:57 МИД Беларуси рассчитывает, что у западных партнеров возобладают прагматизм и готовность к решению разногласий путем диалога Политика
17:55 Татьяна Шаракова и Евгений Королек выиграли золото чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе Спорт
17:50 В Беларуси за пятилетку планируют построить более 2 млн кв.м электродомов Экономика
17:48 Мотовелозавод через профсоюз передал минским медикам 20 велосипедов Регионы
17:46 Стали известны первые победители чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Спорт
17:45 Кочанова оценила работы по реконструкции производственных площадок ОАО "Мотовело" Общество
17:44 Авиация МЧС проведет сегодня вечером учебно-тренировочные полеты вблизи аэродрома "Липки" Регионы
17:38 В Витебской области с начала года на постоянную работу трудоустроено 5,4 тыс. человек Регионы
17:37 Сивак: на рынке индивидуальных домов должно быть больше готовых предложений от стройпредприятий Регионы
17:30 Следователи разыскивают очевидцев ДТП с погибшим мотоциклистом в Минске Происшествия
17:28 Белорусы не будут проходить медосмотр и дактилоскопию при въезде в РФ Общество
17:27 В кабельном тоннеле на ул.Бядули в Минске произошло возгорание Происшествия
17:18 В Багдаде состоялись белорусско-иракские межмидовские политические консультации Политика
17:14 РНПЦ эпидемиологии и микробиологии начинает испытания белорусской вакцины против COVID-19 Общество
17:13 Благоустройство дорог и жилья, электрификация - Соловей провел прием граждан в Петрикове Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
16 июня 2021, 19:10

Меры учета и сокращения долгостроев обсудили в КГК Могилевской области

Фото из архива
Фото из архива

16 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В КГК Могилевской области обсудили меры учета и сокращения долгостроев, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Комитетом государственного контроля Могилевской области изучена эффективность принимаемых в регионе мер по надлежащему учету и сокращению более 300 объектов сверхнормативного незавершенного строительства, которые возводились с использованием государственных средств", - отметили в комитете.

Было установлено, что почти половина таких построек эксплуатируется, треть этого числа - объекты инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройства. Более того, строительство многих было начато еще в 90-х годах прошлого века, в начале 2000-х. По различным причинам (в основном из-за недостатка финансирования) они так и не были завершены.

"Для решения проблемы долгостроев необходимы значительные бюджетные ассигнования. Например, только по трем объектам в Могилеве - реконструкция слаломной трассы по ул.Якубовского, реконструкция стадиона "Торпедо", коммуникации к одноквартирным жилым домам в районе пересечения ул.Комарова и ул.Качанова - необходимо порядка Br1,5 млн. Кроме этого, надо совершенствовать строительное законодательство", - подчеркнули специалисты.

Заинтересованным внесены предложения о мерах реагирования. Их реализацию комитет взял на контроль.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
КГК Могилевская область
Новости рубрики Регионы
Традиции качества с вековой историей. Репортаж с уникального белорусского предприятия
Фото из архива Туристическая полоса препятствий и спортивное ориентирование - в Могилеве прошел "Семейный маршрут"
Фото из архива Мотовелозавод через профсоюз передал минским медикам 20 велосипедов
Фото из архива Авиация МЧС проведет сегодня вечером учебно-тренировочные полеты вблизи аэродрома "Липки"
Фото из архива В Витебской области с начала года на постоянную работу трудоустроено 5,4 тыс. человек
Анатолий Сивак Сивак: на рынке индивидуальных домов должно быть больше готовых предложений от стройпредприятий
Главное
Лукашенко: только всенародная оборона способна дать настоящий отпор противникам
Головченко: государство продолжит инвестировать в восстановление историко-культурных объектов
Петришенко абитуриентам: ЦТ - это честное соревнование
Новоселье в Minsk World! Готовый дом "Сан-Франциско" встречает первых жильцов
Топ-новости
Лукашенко: каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок
Хренин: система территориальной обороны доказала свою функциональность и работоспособность
Представители трудовых коллективов призывают Евросоюз прекратить подавление экономики Беларуси - ФПБ
МИД Беларуси рассчитывает, что у западных партнеров возобладают прагматизм и готовность к решению разногласий путем диалога
КС планируют наделить правом проверки результатов выборов и процесса импичмента Президента
Беларусь и Россия имеют потенциал сотрудничества практически в каждом направлении - Андрейченко
Правительство утвердило нацплан действий по предотвращению деградации земель до 2025 года
"Ивацевичдрев" планирует нарастить производство ДСП и мебели
До +29°С и без осадков ожидается в Беларуси 17 июня
Промпроизводство в Беларуси в январе-мае выросло на 11,1%
За сутки в Беларуси зарегистрированы 887 пациентов с COVID-19, выписаны 964
СК ожидает ответа на обращение к Павлу Дурову
Доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составили 5,5 млрд российских рублей
Тактическое учение "Славянское братство" вступило в активную фазу
Клишевич: "Солидарность" 2.0 - как американские спецслужбы ведут подрывную деятельность против Беларуси
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.