Месячник бесплатного посещения проводится в археологическом музее Беловежской пущи

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Национальный парк "Беловежская пуща" организует с 4 по 31 октября месячник бесплатного посещения археологического музея под открытым небом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в парке.

Акция проводится для популяризации историко-культурного наследия региона, патриотического воспитания молодого поколения. Бесплатно посетить музей приглашают школьные группы, взрослых любителей истории и дикой природы, а также всех любознательных. К музейному комплексу, расположенному в пойме реки Правая Лесная, можно добраться как самостоятельно, так и рейсовыми автобусами, которые регулярно отправляются от главных ворот парка.

Первый в Беларуси археологический музей под открытым небом был открыт 1 июня. На древней стоянке воссоздано городище позднего бронзового - раннего железного веков. Оно представляет собой укрепленное поселение, которое относится к I тысячелетию до нашей эры. На этом месте белорусские археологи нашли множество свидетельств жизни человека, начиная с каменного века и заканчивая Средневековьем. Воссозданные жилища и хозяйственные сооружения дают детальное представление о домостроительстве, изготовлении орудий труда, гончарных изделий, ткачестве, а также других ремеслах и промыслах, распространенных на территории Беларуси в древности.

"За четыре месяца скансен посетило огромное количество туристов, в том числе из стран СНГ, Евросоюза, США. Среди них были представители научного сообщества - археологи из Чехии, Польши, России. Примечательно, что многие из посетителей музея - велотуристы. Ведь Беловежская пуща не только уникальный природный объект - здесь находится множество историко-культурных ценностей", - отметил научный сотрудник национального парка Руслан Книга.

Древнее городище является лишь первым музейным комплексом, планируется, что в перспективе их будет семь. В настоящее время продолжается строительство древнегерманского подворья и славянского поселения, относящихся соответственно к II-IV и V-IX векам нашей эры. Музей создается в тесном сотрудничестве с Институтом истории Национальной академии наук Беларуси.-0-