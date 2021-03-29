Месячник безопасности на период весенних полевых работ стартовал в Витебской области

29 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Витебской области начался месячник безопасности труда на период проведения весенних полевых работ, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Христофоров.

"Главная задача проведения масштабного профилактического мероприятия - обеспечение безопасных условий труда при подготовке и проведении весенних полевых работ. Это позволит снизить производственные риски гибели и травмирования людей, активизирует работу по созданию здоровых и безопасных условий труда в организациях агропромышленного комплекса", - подчеркнул председатель комитета.

С руководителями и специалистами сельхозпредприятий будут проводиться инструктивные семинары-совещания с подведением итогов проводимой работы, анализом допущенных нарушений требований охраны труда, их обстоятельств и причин.

Специалистами мобильных групп райисполкомов на протяжении месяца будут проведены рейды по обследованию сельхозпредприятий районов, по результатам которых будут даны рекомендации по устранению выявленных нарушений. Как показывает практика, до 80% нарушений устраняется на местах во время рейдов таких групп.

В случае несвоевременного устранения выявленных нарушений законодательства об охране труда представители контрольно-надзорных органов имеют право составлять протоколы и привлекать виновных - как руководителей предприятий, так и работников - к административной ответственности. На особом контроле при работе мобильных групп находится соблюдение требований Директивы №1.-0-