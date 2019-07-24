Месячник безопасности труда в АПК начался в Витебской области

24 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области с 24 июля на время проведения работ по уборке сельскохозяйственных культур стартовал месячник обеспечения безопасных условий труда, сообщил корреспонденту заместитель начальника управления социально-трудовых отношений, заработной платы и охраны труда комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Сергей Каминский.

Цель месячника - профилактика производственного травматизма, устранение нарушений требований законодательства об охране труда в организациях АПК на период уборочной. Будет активизирована работа мобильных групп, в которые вошли представители управлений по труду, занятости и социальной защите райисполкомов, органов внутренних дел, Департамента государственной инспекции труда, подразделений по ЧС и других госструктур. Также будут приниматься дополнительные меры по укреплению трудовой и производственной дисциплины, созданию безопасных условий труда на рабочих местах.

В первом полугодии 2019 года в организациях агропромышленного комплекса Витебской области отмечается снижение погибших с 6 до 5 человек и получивших тяжелые травмы с 13 до 8 человек. Показатель профессиональной заболеваемости является самым низким по Беларуси на протяжении нескольких лет. В текущем году случаев профзаболеваний не зарегистрировано.-0-