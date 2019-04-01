Месячник безопасности труда в АПК стартовал в Витебской области

1 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области с 1 апреля объявлен месячник безопасности труда для усиления профилактических мероприятий по вопросам охраны труда и обеспечения безопасных условий на время проведения весенних полевых работ, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления социально-трудовых отношений, заработной платы и охраны труда комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Сергей Каминский.

Будет активизирована работа мобильных групп в организациях агропромышленного комплекса, которые окажут методическую помощь руководителям и специалистам по вопросам охраны труда. Кроме того, ужесточен контроль за соблюдением работниками требований по охране труда, трудовой и производственной дисциплины.

"С началом весенних полевых работ возникает необходимость усиления контроля за соблюдением правил безопасности по охране труда. На этот период приходится значительное количество случаев производственного травматизма в АПК", - отметил Сергей Каминский.

Руководителям организаций агропромышленного комплекса области поручено организовать работы согласно всем требованиям, провести внеплановый инструктаж по охране труда, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей и механизаторов и т.д.

В 2018 году в организациях агропромышленного комплекса области зарегистрирован рост несчастных случаев со смертельным исходом с 5 до 11, приведших к тяжелым производственным травмам с 18 до 25 случаев.-0-