Месячник по безопасности труда в зимний период проходит в Витебской области

19 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области 16 января стартовал месячник по обеспечению безопасных условий труда на предприятиях и в организациях в зимний период. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале облисполкома, сообщает БЕЛТА.

"Особое внимание будет уделяться вопросам профилактики неблагоприятного воздействия низких температур на рабочих местах, повышения производительности труда и работоспособности", - отмечается в сообщении.

Работники определенных профессий по роду своей деятельности вынуждены трудиться на открытом воздухе в неблагоприятных метеорологических условиях. Это строители, дорожные рабочие, монтеры путей и др. Главной задачей нанимателя является обеспечение безопасных условий их труда. У каждого из них должны быть средства защиты для работы в условиях низких температур. Необходимо предусмотреть дополнительные перерывы для обогрева и отдыха.

В соответствии с распоряжением председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева руководителям предприятий и организаций поручено организовать работу по очистке от снега и льда крыш жилых домов, зданий производственного и социально-бытового назначения, прилегающих территорий и путей коммуникаций. Также важно своевременно посыпать производственные территории противоскользящими смесями. Следует провести осмотр вентиляционных систем и тепловых завес. В случае выявления объектов, находящихся в аварийном состоянии или представляющих опасность для окружающих, надлежит немедленно приостанавливать их эксплуатацию до устранения неполадок.

Представители контрольно-надзорных органов активизируют работу по пресечению фактов нарушения законодательства об охране труда и уделят внимание соблюдению требований Директивы №1.

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан, профилактику и предупреждение несчастных случаев с людьми в зимний период, будет осуществляться на Витебщине до 22 февраля.-0-