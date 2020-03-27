Месячник по наведению порядка на земле в Минской области начнется 1 апреля

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области пройдет месячник по наведению порядка на земле. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор ГО "ЖКХ Минской области" Василий Шашок.

"Месячник пройдет с 1 по 30 апреля. Будем привлекать предприятия, школы. С учетом сложившейся ситуации, мероприятия будут не массовыми, а точечными и локализованными. Больше внимания уделим посадкам деревьев и кустарников, приведем в порядок газоны", - рассказал Василий Шашок.

Также запланированы уборка территорий, мест отдыха и улиц, сбор мусора. В год 75-летия Великой Победы особое внимание будет уделено памятникам, историко-культурным ценностям, воинским захоронениям.

Месячники по благоустройству территорий традиционно проводятся в Беларуси весной и осенью. Принять участие в благоустройстве малой родины может любой житель страны.-0-