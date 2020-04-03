Месячник по наведению порядка в минских дворах проходит без широкого участия горожан

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный апрельский месячник по уборке, благоустройству и наведению порядка в жилых домах и на прилегающих территориях в столице проходит с минимальным числом мероприятий и без привлечения широких масс людей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском городском жилищном хозяйстве.

"Мы оповестили людей, что в связи с обстановкой не будем привлекать широкие массы населения, трудовые коллективы к участию в наведении порядка и проведению субботников. Но есть социальные стандарты, поэтому своими силами будем выполнять основные работы - это минимальный объем", - рассказали на предприятии.

Столичные коммунальники уже успели после зимы навести порядок в местах общего пользования: очистили от хлама подвалы, лестничные площадки в подъездах, общие балконы и лоджии. С зеленых зон во дворах убрали мелкий мусор. Из-за того, что зима была почти без снега, не пришлось иметь дела с лежащими под ним окурками, опавшей листвой и прочим сором.

Теперь в графике работ районных ЖКХ и домоуправлений - уборка и восстановление газонов, ремонт и покраска детского игрового оборудования, малых архитектурных форм, контейнеров, площадок для выгула домашних питомцев. Ведется комплексная уборка подъездов, в дворовых проездах, как и планировалось, проводится текущий ремонт покрытия. Работы по озеленению привязаны еще и к погодным условиям. Часть деревьев и кустарников успели высадить в марте. По плану, до 1 мая более 17 тыс. единиц зеленых насаждений должны пополнить минские дворы. В МГЖХ предполагают, что массовые посадки могут состояться в конце этого месяца, в том числе не без участия добровольцев.

В течение всего года планы столичного предприятия включают благоустройство 580 дворов и капитальный ремонт 12 (замена дорожных и пешеходных покрытий, обновление детских площадок и т.д.). Предстоит также обновить 211 наружных лестниц и подпорных стенок, высадить более 6 тыс. деревьев и 25 тыс. кустарников.-0-