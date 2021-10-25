25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Месячник по уборке, благоустройству и озеленению Минска продлен до 15 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

"Принято решение продлить месячник по уборке, благоустройству и озеленению столицы до 15 ноября. Это обусловлено затянувшимся листопадом и высадкой рекордного количества кустарников - работа требует больше времени. Будет уделено внимание наведению порядка в промзоне, а также частном секторе, который вызывает беспокойство и замечания. Пока жители кварталов усадебной застройки слабо отзываются на призывы выйти на субботники, поэтому хочется попросить их присоединиться и навести порядок на своих подворьях и прилегающих территориях", - рассказал Александр Дорохович.

Зампредседателя также поблагодарил неравнодушных минчан за активную уборку и озеленение города. Он отметил, что жители столицы поддержали проект "Зеленый двор вместе!" - горожане проявляют инициативу в озеленении придомовых территорий.

Этой осенью вдоль откосов МКАДа и внутри транспортных развязок представители трудовых коллективов, госслужащие планируют высадить рекордное количество кустарников - 274 тыс. Акцент делают на растениях, наиболее устойчивых к воздействию соли, - спирее, барбарисе, боярышнике, снегоплоднике и др. Самые большие объемы посадок запланированы в Центральном, Советском, Фрунзенском и Заводском районах. Осеннее озеленение затрагивает также городские территории. Принять участие в посадках может любой житель столицы. Для этого достаточно присоединиться к проекту "Зеленый двор вместе!" и оставить на его сайте соответствующую заявку. После этого работники предприятий ЖКХ свяжутся с добровольцем, чтобы определиться с деталями, а работники зеленого строительства проконсультируют и проконтролируют, чтобы насаждение высадили правильно.-0-