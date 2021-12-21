Места массовых зимовок летучих мышей в Беловежской пуще возьмут под охрану

21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" проводят инвентаризацию мест массовых зимовок летучих мышей. Такая информация размещена на официальном сайте парка, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники научного отдела парка и НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам обследовали места, потенциально пригодные для зимовки летучих мышей. В результате поисковой экспедиции ученые обнаружили как единичные экземпляры, так и целые колонии рукокрылых. Наиболее массово представлена краснокнижная широкоушка европейская. Второй по численности вид на зимовке - бурые ушаны. Отмечены также ночница водяная и Наттерера, поздний кожан и предположительно серый ушан.

"На территории Беловежской пущи и ее охранной зоны расположено множество уже не использующихся (либо использующихся как склады) хозпостроек, подвалов, сооружений оборонного назначения (военные ангары, бывшие командные пункты и другие подземные строения), условно подходящие для зимней спячки рукокрылых. Чтобы пережить зиму, летучие мыши используют любые укрытия - отслоившуюся штукатурку, отставшую от стен краску, трещины и расщелины в бетоне и даже коробки электропроводки", - рассказали в научном отделе.

По результатам исследования на места массовых зимовок летучих мышей будут составлены паспорта, а сами объекты возьмут под охрану. В первую очередь это будет сделано для видов, занесенных в Красную книгу Беларуси. Кроме того, научные сотрудники займутся поиском способов улучшения условий зимовки для самых уязвимых видов.-0-