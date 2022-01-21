Местечко Радунь под Вороново посетила делегация раввинов из Израиля

21 января, Вороново /Корр. БЕЛТА/. Местечко Радунь под Вороново посетила делегация значимых раввинов из Израиля, передает корреспондент БЕЛТА.

Интерес к местечку не случаен: когда-то именно Радунь была центром европейской еврейской духовной и культурной жизни. Здесь действовала иешива - учебное заведение, которое создал выдающийся раввин и философ Хафец Хаим. Он похоронен в Радуни, и его могила стала местом паломничества евреев со всего мира. Могилу посетили более 70 значимых и влиятельных раввинов из Израиля, в том числе представители всемирной организации раввинов.

Раввин Галай (в центре)

"Есть такая организация "Диршу", которая каждый год в важном месте для евреев всего мира проводит молитвы и обучение. Теперь этим место определена Радунь - это большая честь для местечка. Для всех евреев мира Хафец Хаим и места, связанные с его именем, имеют большое историческое значение", - отметил один из организаторов тура Борис Березовский. Он подчеркнул, что визит значимых и уважаемых раввинов стал фактически началом большого туризма в это место.

Борис Березовский

На могиле Хафеца Хаима состоялась молитва и была оставлена книга с более чем 35 тыс. подписей тех, кто изучает труды Хафеца Хаима. Собрали их буквально за неделю, после того, как было объявлено о паломничестве в Радунь. Книга будет здесь храниться и пополняться подписями тех, кто посетит эти места. Также паломники побывали и в бывшей иешиве. Здание сохранилось до наших времен. Ранее здесь размещался местный дом культуры.

Могила Хафеца Хаима

Делегация значимых раввинов из Израиля перед могилой Хафеца Хаима

"Для самой Радуни, для всего района это значимое событие. Надеемся, оно станет еще одним катализатором для развития туризма, привлечения гостей в Вороновский район. А это в свою очередь поспособствует и развитию экономики региона", - подчеркнул председатель Вороновского райисполкома Дмитрий Захарчук. Он также выразил надежду, что паломничество в частности, и открытие туристического движения станут стартом нового инвестиционного цикла в Радуни. Конкретные идеи и предложения от инвесторов уже есть.-0-

Дмитрий Захарчук

Фото Леонида Щеглова