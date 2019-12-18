Местная власть должна избавиться от субъективизма в работе с бизнесом - Турчин

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местная власть при работе с бизнесом должна быть объективной. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на заседании Совета по развитию предпринимательства в Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Местная власть всегда должна опираться на букву закона. Хотя иногда надо принимать в том числе и какие-то нестандартные решения. Но самое главное требование - избавиться от субъективизма в работе. Ни в коем случае нельзя руководствоваться личными притязаниями: "я просто не хочу продлить им договор, поэтому не буду". Если эти факты будут иметь место, то я буду реагировать жестко", - сказал Александр Турчин.

Такой подход позволит создать благоприятную среду в области, наладить тесную коммуникацию между бизнесом и властью, уверен он.

В то же время регион уже стал лидером в социально-экономическом развитии, и лидерство будет укрепляться, добавил губернатор. "Бывая в районах, я с удовольствием посещаю успешные предприятия области. Их на самом деле очень много. Мы будем поддерживать и новые инициативы, новые направления", - заключил Александр Турчин.-0-