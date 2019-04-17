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Местные дороги ремонтируют во всех районах Гродненской области

Регионы 17.04.2019 | 15:21
Фото из архива
Фото из архива

17 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области в 2019 году планируется обновить 210 км местных дорог и около 350 пог.м мостов. Ремонтные работы ведутся во всех районах области, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор КУП "Гроднооблдорстрой" Дмитрий Волкович.

Госпрограммой по развитию и содержанию автомобильных дорог на 2017-2020 годы в Гродненской области предусмотрен ремонт более чем 840 км местных дорог. Свыше 460 км из них были отремонтированы в 2017-2018 годах.

"Эта работа набирает темп. По данным на 1 апреля, выполнен ремонт 8 км местных дорог. Сейчас в работе находятся 35 объектов по всей области", - рассказал Дмитрий Волкович. Среди самых значимых - благоустройство улиц в Сморгони при подготовке к областному фестивалю тружеников села "Дажынкі". Обновляются дороги в Слониме, который в сентябре примет День белорусской письменности. В мае будет обновлено покрытие на центральной улице агрогородка Жировичи, сейчас там устанавливают бордюрный камень.

Продолжаются работы по замене покрытия на улицах поселка Мир в Кореличском районе. Ремонт предусмотрен решением о комплексном благоустройстве городских поселков в Гродненской области.

Идет капитальный ремонт дорог и в районе Августовского канала. Здесь реализуются четыре проекта международной технической помощи программы трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы, финансируемые ЕС. На белорусскую часть проектов выделено около 4 млн евро для капитального ремонта участков дорог Гродно - Сопоцкин - граница Литвы, а также Святск - Василевичи - Осташа - Кадыш протяженностью около 22 км.

Сейчас на объектах в этом районе укладывают асфальтобетонное покрытие, проводят земляные работы. Возле поворота на д. Радзивилки вместо старого небезопасного моста появится водопропускная труба, дорогу выпрямят. Дмитрий Волкович подчеркнул, что результатом работ будут современные удобные и безопасные дороги. На всем протяжении обновленных участков оборудуются велодорожки шириной от 1,5 до 2,25 м. Делается это для повышения туристической привлекательности Августовского канала.-0-

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Теги
Гродненская область, дороги, ремонт
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