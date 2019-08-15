Местные власти должны широко информировать людей о ремонтных работах и благоустройстве - Линевич

15 августа, Полоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Местные власти должны широко информировать людей о ремонтных работах и благоустройстве. Такое мнение высказал сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич по итогам личного приема граждан в Полоцке, передает корреспондент БЕЛТА.
Два из четырех вопросов, с которыми к Анатолию Линевичу пришли на прием местные жители, касались именно данной темы. В частности, жительницы одного из домов по ул.Армейской в поселке Ветрино обратились по вопросу благоустройства их придомовой территории, устройства пешеходных дорожек. Заявителей из поселка Фариново также волновало состояние улиц их населенного пункта.
"Темы благоустройства дворовых территорий, проведения ремонтных работ - одни из наиболее актуальных при обращении граждан на личные приемы. Поэтому информирование по ним должно проводиться широко и активно: в газете, по радио, телевидению, на местных интернет-ресурсах. Также надо чаще встречаться с людьми, тогда они будут знать, что происходит и чего ждать. Соответственно, и обращений будет меньше", - убежден помощник Президента.
Другие обращения были связаны с личными вопросами граждан. "Ранее на них уже были даны разъяснения и ответы, в том числе вынесенные судом, отменить которые могут только вышестоящие инстанции. Тем не менее, нужно прислушаться к заявлениям людей, рассмотреть все стороны вопроса еще раз и попробовать решить их", - отметил помощник Президента.
Анатолий Линевич добавил, что проводить такие встречи с населением планирует регулярно. В числе самых популярных обращений - жилье, благоустройство, дороги. Этим темам он намерен уделять повышенное внимание. При этом Анатолий Линевич подчеркнул, что при наличии серьезных вопросов жители должны активнее обращаться к представителям местных органов власти. Это позволит заострить на них внимание и ускорить решение.-0-
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