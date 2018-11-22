Местные власти в работе с обращениями могут сделать больше, чем предписано - Рыженков

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Власти на местах в работе с обращениями граждан могут найти возможность сделать чуть больше, чем предписано в функциональных обязанностях. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков по итогам выездного приема граждан в Мозыре, сообщает БЕЛТА.

"Были озвучены проблемы, которые местные власти могли решить на своем уровне, проявив больше человеческого подхода к людям. Это касается не только одного конкретного района", - сказал Максим Рыженков. В частности, это темы газоснабжения, оформления документов на землю и недвижимость в сельской местности. "По такого рода вопросам местные власти могут найти возможность сделать чуть больше, чем предписано у кого-то в функциональных обязанностях, особенно если это касается пенсионеров, ветеранов или инвалидов", - считает он.

Озвучить свои вопросы первому заместителю главы Администрации Президента записались не только жители района, но и Калинковичей, Гомеля и Гомельского района. Проблемные моменты обозначили 19 человек, каждому из которых было уделено должное внимание.

Обращение мозырянки Валентины Головченко было рассмотрено с выездом на место. Пенсионерка из микрорайона Железнодорожный пришла с просьбой благоустроить дорогу по улице Трудовой. В частном секторе расположено более 90 домов, по дороге, которая ведет к школе, ходят дети. Речь шла об участке в 2 км. "Для меня важно, что мой вопрос не остался без внимания. Благодарна Максиму Владимировичу за это. Довольна, что попала на прием", - подчеркнула Валентина Головченко.

Подвижки в решении волнующего ее вопроса уже есть. В ноябре проезжую часть улицы посыпали щебнем. В Мозырском райисполкоме заверили, что капитальный ремонт участков дороги по улице Трудовой включили в проект перечня мероприятий по благоустройству райцентра на 2019 год. По предварительным расчетам, на устройство сплошного асфальтированного покрытия необходимо Br425,2 тыс.

За четыре с половиной часа на приеме были подняты темы землепользования и землеустройства, строительства, социальных стандартов, состояния улично-дорожной сети и др. На рассмотрение были приглашены представители различных служб, владеющих информацией по каждому из случаев. Ситуация заявителей рассматривалась как минимум в двустороннем порядке.

Коллективные интересы представляли председатель Республиканского комитета профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Светлана Клочок с коллегами из Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Профсоюзные лидеры обратились с предложением сохранить практику многих лет по предоставлению оплачиваемых социальных отпусков по семейно-бытовым причинам, на время участия работников в физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях, а также при обучении профсоюзного актива. Ранее в коллективных договорах предприятий отрасли предусматривалось сохранение зарплаты таким сотрудникам.

Максим Рыженков положительно отнесся к этим инициативам. "Здорово, что профсоюзы реально, на деле, занимаются защитой законных прав и интересов людей. И это уже вопрос не Мозыря конкретно, а требующий решения на государственном уровне", - сказал он. Особо отметил первый замглавы Администрации предложения по развитию предпринимательской деятельности.

"В целом могу сказать, что люди неравнодушны не только к своей конкретной проблеме, но и к тому, как развивается наша страна", - резюмировал Максим Рыженков.-0-