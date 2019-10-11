Местным властям необходимо уделять больше внимания развитию велодвижения - Маркевич

11 октября, Пинск /Корр. БЕЛТА/. Местным органам власти необходимо больше внимания уделять развитию велодвижения. Такое мнение высказал сегодня помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич во время приема граждан в Пинске, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием записался пинчанин, который посетовал на недостаточно комфортные условия для велосипедистов в городе. Анатолий Маркевич отметил, на его приемах эта тема звучит не впервые. "Стремление к здоровому образу жизни не мода, а потребность местных жителей. На уровне городов, сельских населенных пунктов нужно подходить к решению этого вопроса конструктивно, чтобы люди могли пересесть с автомобиля на велосипед. Необходимо предоставить такую возможность, порой же городская среда к этим условиям не адаптирована", - сказал Анатолий Маркевич.

По его словам, местные власти заинтересованы в развитии велодвижения. "Сегодня есть возможность работать с организациями, которые могут поучаствовать в финансировании обустройства велодорожек. Нужно серьезнее подойти к этому вопросу, и шевелиться, чтобы городская среда позволяла большему числу людей быть приверженцами ЗОЖ", - считает помощник Президента.

Анатолий Маркевич проводит сегодня прямую телефонную линию и прием жителей Пинска и Пинского района. Возможностью задать ему вопрос воспользовались уже около 20 человек. Большинство заявителей получили ответы на месте, решение отдельных проблем взято на контроль. "Власти Пинского региона довольно детально подходят к возникающим проблемам. Вместе стараемся находить конструктивные решения, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным", - подчеркнул он.-0-