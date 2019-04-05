Местным властям нужно быть уважительными к людям и доступно объяснять мотивацию решений - Жевняк

5 апреля, Сенно /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Местным властям нужно быть уважительными к людям и доступно объяснять мотивацию того или иного решения, тогда и вопросов у граждан будет меньше. Такое мнение сегодня во время выездного приема граждан в Сенненском райисполкоме высказал журналистам заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие приемы важны для обмена мнением и понимания, что происходит в райисполкомах. Потому что иногда граждане, приходя к властям на местном уровне, получают некорректные ответы, что и порождает обращения людей в вышестоящие инстанции. Властям нужно внимательно выслушивать людей и разбираться в их проблемах", - отметил заместитель главы Администрации Президента.

Сегодня на прием к Владимиру Жевняку пришла жительница Бешенковичей, которая ранее обращалась за помощью в трудоустройстве к местным властям. Молодая мама, воспитывающая ребенка одна, ищет работу с января. Была вакансия в одной из организаций района, женщина подходила по требованиям, но руководитель организации отказал в трудоустройстве, сославшись, что он ее не знает. "Такое отношение к людям недопустимо. Человек подходит, а его по надуманным причинам не берут. Да, иногда и граждане занимают позицию, когда им предлагают несколько вакансий, но люди по тем или иным причинам не соглашаются. Нужно быть обоюдно корректными и в решении вопроса исходить из сложившейся ситуации", - сказал Владимир Жевняк.

Заместитель главы Администрации Президента добавил, что в Витебской области решены практически все вопросы, поступившие от жителей региона к "Большому разговору". Осталось несколько, которые требуют дополнительной проработки.

На прием в Сенно многие граждане приехали из других районов и городов. Люди обращались с вопросами по качеству работы милиции и следователей, жилищными, медицинскими, пенсионными проблемами и др. По всем даны соответствующие поручения.-0-