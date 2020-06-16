Местным властям нужно дать больше свободы в решении земельных споров - Рыженков

16 июня, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Причина большинства земельных тяжб и вопросов населения заключается в слишком сложной процедуре работы с ними, а также в некоторых проблемах функционирования землеустроительных служб в регионах. Такое мнение сегодня высказал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков на приеме граждан в Слуцке, на который записалось около 50 заявителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан 16-18 июня Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на встречу лично, будут организованы прямые телефонные линии.

Большинство обращений граждан касалось земельных вопросов, высказывалось и недовольство работой местных землеустроительных служб. Максим Рыженков заметил, что во время одной из рабочих поездок Президент обратил внимание населения на возможность приобретения земельных участков в регионах, наведение порядка на территории заброшенных строений, а также на возможность строительства частных домов и дач. "При этом, когда Президент говорит, что нужно максимально упростить земельные процедуры, на деле сталкиваешься с тем, что тебя окунают в те вопросы, которые сложились еще в советские времена. Однако тогда не было такой задачи - поголовно оформить все участки. Сегодня я задаю себе вопрос: как местной власти, имея такой ворох проблем, выполнять поручения Президента о предоставлении всех этих земельных участков? Ведь во многом корень проблем по земельным спорам кроется в не совсем правильно принятых когда-то решениях землеустроительных служб, коллизиях законодательства", - пояснил он и добавил, что на местном уровне нужно активнее подходить к этой работе и не откладывать такие вопросы в долгий ящик.

"Порядок должен быть. Я себе не могу представить, что за границей могут быть такие проблемы, ведь за это уплачивают налоги, платежи за пользование землей. А у нас, оказывается, много "неучтенки". Это говорит о том, что люди, отвечающие за земельные вопросы на местном уровне, не всегда ответственно подходят к своей работе. Это вопросы и практики, и изменений на законодательном уровне, чтобы немножко больше дать прав местным органам власти решать подобные вопросы самостоятельно", - сказал первый заместитель главы Администрации Президента.

Так, по земельному вопросу обратилась совладелица деревянного дома в границах участка, на котором имеется семь самовольных построек. Владельцы долгое время не обращались в райисполком, чтобы узаконить строения. После этого местные власти приняли решение о сносе зданий, потом его отменили. Так было вынесено пять решений, которые постепенно отменялись. Судьба строений не решена и поныне. Назначено очередное судебное заседание. Заявительница недовольна работой местных властей, которые, по ее мнению, нарушают земельное законодательство. Схожая ситуация и у другой жительницы Слуцка, которая из-за земли конфликтует с соседом. Тот сделал самовольную постройку на участке и перекрыл проход для заявительницы. Самостоятельно найти решение соседи не могут.

Не получается на протяжении многих лет сгладить конфликт и еще у одних граждан. Еще в 1970-е годы на одном участке они построили два дома. Возник вопрос, как поделить эту землю, которая до сих пор не оформлена, появились проблемы с самовольными строениями - некоторые из них заявительнице пришлось принудительно снести. С новым решением о разделе участка пенсионерка не согласна, как и с предписаниями о сносе хозпостроек. По ее словам, она уплачивала налоги на весь участок и вправе сохранить его в прежних границах.

Помимо раздела участков, обращались сегодня и по поводу справедливого раздела наследства. Жительница Слуцка ведет судебные разбирательства по поводу имущества, которое ей досталось в наследство от мужа. С супругом они достраивали дом, делали капремонт, однако большая часть жилплощади по документам досталась дочке мужа от первого брака. Заявительница, вступая в наследство, подписала документы и не обратила внимания, что большая часть жилых комнат по разделу отходит второй наследнице. Заместитель главы Администрации заметил, что подобный вопрос требует серьезной юридической экспертизы и детального разбирательства. Без контроля он не останется, женщине будут стараться помочь восстановить справедливость.

Записалось на прием и руководство футбольного клуба "Слуцк" и футбольной школы, где с недавних времен обострилась финансовая ситуация. В качестве главного спонсора выступает местный сахарный комбинат, однако пока предприятие не может оказывать материальную помощь, поскольку несет убытки от реализации продукции. Максим Рыженков обратил внимание, что спонсорская помощь оказывается только с прибыли, по этой причине страдают теперь многие спортивные организации. "Однако меры по обеспечению стабильного состояния клубов должны приниматься, поскольку они являются брендом городов и регионов. То, что школа останется и к этому район должен принять все меры, - это 100%. Ее нужно отделять от клуба. По школе никаких проблем не будет, она точно не пострадает", - заверил заместитель главы Администрации Президента.

У многодетной семьи недавно возник конфликт с местным УКСом при долевом строительстве квартиры. Молодые родители хотели получить жилплощадь в шаговой доступности от подвала и выбрали помещение на первом этаже. Однако о том, что их бытовое помещение находится в соседнем подъезде, они узнали практически накануне сдачи дома в эксплуатацию. При распределении подвалов УКС не зафиксировал этот порядок документально, дольщики недовольны таким порядком работы. Чтобы избежать конфликтов с будущими жильцами, Максим Рыженков предложил строительной организации воспользоваться справедливым порядком распределения, например, жребием.

Недовольны работой УКСа и многодетные семьи из Солигорска. Им пообещали сдать дом в декабре 2020 года, однако его строительство все еще находится на этапе котлована. "Пока дом не введут в эксплуатацию, он будет находиться на контроле в Администрации Президента. Будем разбираться со сроками его строительства", - пообещал Максим Рыженков.

Некоторые из многочисленных вопросов из списка записавших на прием решились накануне. Один из них касался трудоустройства. Жительница Слуцка была не согласна с увольнением дочери, однако высказать свою претензию первому заместителю главы Администрации ей не удалось: предприятие пошло на уступки и возобновило трудовые отношение с женщиной. "Как представители Администрации Президента, мы должны уделять внимание еще одному важному вопросу - увольнениям в это непростое время. На нашу страну, как и на другие страны, повлиял коронавирус: закрываются предприятия, вводятся торговые барьеры, стало трудно и предпринимателям, и предприятиям. Но непреложное правило Президента - сохранение рабочих мест, зарплат и недопустимость роста цен. Поэтому проводятся мониторинги, чтобы у каждого было свое рабочее место, чтобы не было необоснованных увольнений. Это тема номер один в наших выездах", - подчеркнул Максим Рыженков. Он остался доволен тем, что некоторые предприятия пересматривают свои кадровые решения в пользу уволенных сотрудников, как это и произошло со случчанкой.-0-