Место обитания медицинских пиявок передано под охрану Беловежской пуще

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе под охрану национальному парку "Беловежская пуща" передано место обитания медицинских пиявок, включенных в Красную книгу Беларуси. Решение райисполкома опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Популяция этого краснокнижного вида облюбовала береговую линию водоема, расположенного в трех километрах севернее деревни Ляцкие. Под охрану передана территория площадью 0,01 га.

В частности, в пределах мест обитания медицинских пиявок запрещается осуществлять сброс неочищенных сточных вод или другие виды деятельности, которые могут привести к загрязнению поверхностных и грунтовых вод. Нельзя сбрасывать теплые воды с очистных сооружений и промышленных предприятий, проводить зарыбление карпом или неаборигенными видами рыб, проводить расчистку от прибрежной и водной растительности. Также возбраняется проводить авиаобработку и авиаподкормку минеральными удобрениями сельскохозяйственных и лесных угодий. В прибрежной полосе нельзя нарушать почвенный покров, проводить вырубку древесно-кустарниковой растительности и осуществлять прогон и выпас скота.

Медицинские пиявки достаточно крупные, могут достигать длины 12-20 см. Окраска их изменчива и может варьировать от коричневых до зеленых тонов. В Беларуси этот вид встречается в водоемах южного и западного Полесья, предпочитает небольшие и неглубокие, хорошо прогреваемые водоемы с богатой растительностью.-0-