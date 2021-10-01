Место захоронения около 120 жертв войны установили в Ганцевичском районе

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе установлено неучтенное место захоронения около 120 человек, расстрелянных нацистами в годы войны, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Новые сведения о массовом убийстве, которое произошло 10 августа 1941 года в деревне Мальковичи, прокурорские работники получили при расследовании уголовного дела о геноциде. По словам очевидца Ивана Тышкевича 1932 года рождения, в тот день по центральной улице деревни немцы провели колонну людей. Всего там было около 120 человек, в том числе 61 местный житель. Под конвоем колонна направилась по старой дороге в сторону деревни Липск. Там за рекой, примерно в 2 км от деревни, заранее были выкопаны три ямы. Фашисты сначала расстреляли детей на глазах их родителей, затем по очереди женщин мужчин.

Только в 1965 году вблизи одной из братских могил местные жители насыпали двухметровый курган и установили на нем табличку со словами "Здесь покоятся мирные жители д. Мальковичи, расстрелянные немецко-фашистскими оккупантами в августе 1941 года".

Указанное очевидцем место не учтено как захоронение жертв войны и не имеет паспорта. До настоящего времени раскопки не проводились, точное число и имена погибших неизвестны. Прокуратура Ганцевичского района инициировала включение захоронения в план поисковых работ.-0-