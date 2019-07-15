Метание карабина, полоса препятствий и "Мозгобойня" - студенты Гомеля проведут турслет

15 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ежегодный городской туристический слет "Студенческая жара - 2019" ("СтуЖа") стартует 15 июля близ деревни Васильевка, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Гомельской городской организации БРСМ Валерия Милованова.

Туристический лагерь будет работать по 17 июля, в нем соберутся команды из шести вузов областного центра.

Трехневная программа форума включает спортивные, туристические и интеллектуальные соревнования, творческие вечера, дискотеки и просто приятный отдых на природе.

Уже в первый день команды выйдут на соревновательные площадки по мини-футболу и волейболу. На турслете ребятам предстоит преодолеть полосы препятствий, выбрать сильнейших в перетягивании каната, поднимании гири, метании карабина. Творческие способности участники проявят в конкурсах музыкальных визиток, туристических газет, фотокроссе "Мы - туристы". Среди участниц выберут обладательницу титула "Мисс СтуЖа-2019", также судьи определят лучший палаточный городок. Новым веянием этого года станет интеллектуальный турнир "Мозгобойня".

"Студенческая жара" - одно из самых долгожданных мероприятий для молодежи. На слете ребята устанавливают личные рекорды, знакомятся с новыми людьми, находят друзей, замечательно проводят время и получают много позитивных эмоций", - убеждена Валерия Милованова.

Туристический слет нацелен на актуализацию вопросов защиты окружающей среды, организацию интересного, полезного досуга, продвижение здорового образа жизни, развитие физических, творческих, интеллектуальных способностей молодежи. Организаторами слета выступают Гомельская городская организация БРСМ и Гомельский горисполком.-0-