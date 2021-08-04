Метания рыбацкого сапога и пенная вечеринка - праздник моря отметят на Августовском канале

4 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ярко и необычно отметят праздник моря на Августовском канале. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Шлюз Домбровка и его окрестности на Августовском канале 7 августа превратится в большую праздничную площадку. Здесь отметят традиционный праздник моря.

Стартует он в полдень с театрализованного открытия на причале. Медузы, осьминоги, капитан Август и матросы встретят главного героя Нептуна. Он со своей свитой проследует к сцене, где пройдет концерт коллективов любительского творчества клубных учреждений Гродненского района.

На празднике будет работать сразу несколько интерактивных площадок с развлечениями на любой вкус.

"Например, все желающие смогут принять участие в соревнованиях по метанию сапога рыбака и плавательного круга на кубок Нептуна. Предложим гостям сыграть в мега-шашки или отправиться в отрыв в бассейне. Также в программе пенная вечеринка и перестрелка на водных пистолетах", - рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Будут работать творческие и мастерские по изготовлению бумажных корабликов и раскрашиванию рыбок из соленого теста. На библиотечном подворье гостей ожидает библиодайвинг, тематические морская викторина и литературный батл.

Завершит программу вечерняя дискотека под открытым небом.

Организаторы напомнили и о морском дресс-коде. Всех, кто придет на праздник в тельняшке, ждет сувенир.-0-