Метеоплощадку для юных синоптиков оборудовали в детсаду под Гродно

15 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Метеоплощадка для юных синоптиков открылась на территории яслей-сада агрогородка Гожа в Гродненском районе. Об этом БЕЛТА сообщила заведующая дошкольным учреждением Екатерина Сендер.

Появление собственной мини-метеостанции - один из этапов проекта по созданию территории для игр, творчества и развития. Обустроена площадка благодаря родителям, сотрудникам сада и спонсорской помощи. Здесь есть несколько видов оборудования, чтобы вести наблюдения за погодой. Среди них метеобудка с барометром и термометрами, флюгер, ветряной рукав для измерения силы ветра, солнечные часы, измеритель осадков и определитель облаков.

Разработаны программы для детей разного возраста. Самые маленькие выступают в роли наблюдателей, участвуют в интерактивных занятиях, информацию для них подают в интересной игровой форме. Те, кто постарше, уже сами проводят опыты, вносят результаты наблюдений в дневники.

Например, сегодня вместе с открытием метеостанции прошло тематическое занятие - запускали воздушного змея. Для этого важно было определить скорость и направление ветра, убедиться, что не будет осадков.

"Особенность нашего сада в том, что много времени дети проводят на улице. Поэтому важно создавать возможности для интересного и полезного времяпрепровождения. Актуально на сегодняшний день и экологические воспитание и этикет. Все это важно закладывать с младшего возраста", - сказала Екатерина Сендер. Ранее на территории сада появились свой огород и спортивная площадка.

К слову, сегодня воспитанники сада получили в подарок "облака" - почти сотню новеньких подушек передали представители одной из местных компаний, занимающейся производством товаров для спален.-0-

Фото Леонида Щеглова