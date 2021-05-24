Методический сбор "Огнеборец" для бойцов МООП пройдет в Гродно

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24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пройдет методический сбор "Огнеборец" для бойцов молодежных отрядов охраны правопорядка Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете БРСМ. Сбор состоится 25 мая на базе пожарного аварийно-спасательного отряда Гродненского областного управления МЧС. Участие в нем примут около 20 команд, представляющих молодежные отряды охраны правопорядка со всей Гродненской области. "Ежегодно МООП принимают участие в акциях по охране правопорядка, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Среди задач, возложенных на бойцов молодежных отрядов охраны правопорядка, и профилактика безопасности жизнедеятельности. Достижение этих целей невозможно без систематической подготовки ребят. Методический сбор "Огнеборец" в этом плане стал одним из брендов Гродненской области", - рассказала первый секретарь Гродненского обкома БРСМ Анна Саросек. Она отметила, что сбор направлен, прежде всего, на обучение бойцов МООП навыкам и умениям правильного поведения в экстремальных ситуациях. Также мероприятие нацелено на пропаганду здорового и безопасного образа жизни среди молодежи и формирование интереса к службе в органах по чрезвычайным ситуациям. Программа сбора насыщенна как теоретическими конкурсами, так и практическими испытаниями. Команды, в частности, посоревнуются в пожарно-спасательных видах спорта, продемонстрируют свои навыки в оказании первой помощи, преодолеют полосу препятствий в боевой одежде и с полным снаряжением. Капитаны команд, кроме того, поучаствуют в конкурсе "Пожарный кроссфит". Организуют методический сбор Гродненский областной комитет БРСМ, областное управление МЧС, областная организация Белорусского Общества Красного Креста и главное управление идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!