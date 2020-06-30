Метро в Минске 3 июля будет работать дольше

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Новости темы "День Независимости"
30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время работы столичного метро и интервал движения поездов 3 июля изменены в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Независимости Беларуси (Дню Республики), сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.
В праздничный день подземка начнет работать в 5.30. В ночь с 3 на 4 июля метрополитен завершит работу в 1.30, а закроется на вход в 1.00 (станции "Октябрьская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная" будут закрыты на вход в 1.10).
Кроме того, с 10.00 3 июля до 1.00 4 июля интервал движения поездов на первой и второй линиях метро составит 6 минут.
Пассажирам рекомендуется заранее приобрести жетоны или оплачивать проезд бесконтактным способом, чтобы избежать скопления людей у касс.-0-