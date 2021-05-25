Между Оршей и китайским Хайкоу может быть налажен прямой грузовой авиарейс

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный консул Республики Беларусь в Гуанчжоу Андрей Попов в качестве главного гостя принял участие в конференции BRI International Smart Logistics Development Summit 2021, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском загранучреждении в Гуанчжоу.
Мероприятие было организовано Торгово-промышленной палатой Гуанчжоу и Гуанчжоуской профессиональной ассоциацией логистики.
В своем выступлении Андрей Попов ознакомил участников форума с транспортно-логистическим и инвестиционным потенциалом Беларуси и перспективами белорусско-китайского сотрудничества в данной сфере.
С отдельными презентациями на конференции выступили представитель СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", который презентовал логистический потенциал парка "Великий камень". Руководство компании SemProGroup по видеосвязи из Хайкоу представило ОЭЗ "Бремино-Орша" и проект по установлению прямого грузового авиарейса Орша - Хайкоу.-0-