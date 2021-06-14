Между Слуцком и Солигорском пустят дополнительные автобусы на период ЦТ

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Новости темы "Вступительная кампания - 2021"
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Автобусный парк №2" ОАО "Миноблавтотранс" с 16 июня по 8 июля пустит дополнительные автобусы по маршруту Слуцк - Солигорск для доставки абитуриентов к местам централизованного тестирования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в организации.
На период проведения ЦТ от автовокзала "Слуцк" автобусы будут отправляться по существующему расписанию - в 08.40. Дополнительные составы по мере комплектования будут отправляться в 08.50 и 9.00. Из Солигорска автобусы будут выезжать по окончании мероприятия.-0-