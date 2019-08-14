Международная археологическая экспедиция будет исследовать место переправы Наполеона через Березину

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная археологическая экспедиция осенью будет исследовать место переправы Наполеона через Березину, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас активно развивается подводная археология. Например, новые артефакты были найдены во время исследования Жаберского замка. В этом году в сентябре - начале октября будет проводиться международная белорусско-французско-бельгийская экспедиция на месте переправы Наполеона через реку Березина в Борисовском районе. Сейчас идут активные подготовительные работы. Институт истории НАН совместно с нашим партнером - дайвинг-центром "Морской Пегас" - прорабатывает логистику, организационные моменты, приезд зарубежных коллег", - сказал Вадим Лакиза.

В Беларуси за год проводятся десятки значимых археологических экспедиций, которые позволяют обнаружить интересные артефакты и провести анализ, который затем ложится в основу научных концепций. Исследования ведутся в различных регионах страны. Например, на Кривинском торфянике под Бешенковичами (Витебская область) проводились раскопки поселения периода среднего и позднего неолита и бронзового века Осовец-2. Там в прошлом году нашли часть древнего зооморфного амулета в форме головы змеи. "А в этом году удалось найти вторую часть, так что сейчас у нас есть целый амулет", - отметил ученый.

Интересные исследования проводятся и на территории Беловежской пущи, найдено множество артефактов различных исторических периодов. Там 1 июня торжественно открыли археологический музей под открытым небом - первый в Беларуси туристический объект такого рода. Уже началась подготовка к строительству второй очереди музея. Как сообщалось, общая площадь скансена составит 18 га. В перспективе туристический объект будет включать семь музейных комплексов, которые отразят особенности развития материальной и духовной культуры западных регионов Беларуси от каменного века до Средневековья. Строительство предусмотрено государственной программой "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 годы".-0-