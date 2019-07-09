Международная экологическая акция на берегу озера Белое пройдет 11 июля

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологическая акция по благоустройству территории на берегу озера Белое в Гродненском районе пройдет 11 июля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Озеро Белое является крупнейшим в районе и формирует единую водно-болотную систему, которая характеризуется уникальными природными комплексами с большим биоразнообразием, включающим более 30 видов, занесенных в Красную книгу Беларуси. Сегодня это озеро находится под угрозой серьезного загрязнения.

Во время совместной акции студенты Международной летней школы для молодежи "Сохранение водных ресурсов озера Белое и проблемы получения чистой питьевой воды" из Беларуси, России, Украины, Польши, Туркменистана и сотрудники унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" выполнят необходимые работы, а также познакомятся с уникальными природными комплексами Республиканского ландшафтного заказника "Озеры".

Мероприятие включено в программу проекта по созданию структуры по сохранению и устойчивому управлению водными ресурсами Республиканского ландшафтного заказника "Озеры". Данный проект выполняется Международным общественным объединением "Экологическая инициатива "БУРЕНКО-ПЛЮС" при финансовой поддержке совместной программы "Новый мир" Фонда The Coca-Cola Foundation и организации Global Water Challenge (США). Целью проекта является в том числе сохранение уникальных природных комплексов озера Белое посредством рационального использования его водных ресурсов.

Рядом с озером проходит автодорога P145 с интенсивным движением. Поэтому воды, поступающие с той стороны, загрязнены нефтепродуктами, моторными маслами и лубрикантами, тяжелыми металлами, солями. В результате формируется поверхностный слой, препятствующий проникновению кислорода и приводящий к гибели водных организмов, обладающий токсическими, мутагенными и эндогенными свойствами, меняющий кислотный индекс почвы.

Cогласно плану реализации проекта, в агрогородке Озеры на берегу озера уже подготовлена площадка и установлена система песконефтеотделителей сточных вод. Это позволит довести содержание взвешенных веществ в воде до уровня не более 10 мг/л, а нефтепродуктов - не более 0,05 мг/л. Общее количество отходов, попадающих в озеро Белое, будет снижено приблизительно на 79,67 кг в год.-0-