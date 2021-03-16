Международная конференция к 100-летию заключения Рижского договора пройдет в Минске 18-19 марта

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт истории Национальной академии наук Беларуси совместно с Академией управления при Президенте 18-19 марта проведут международную научную конференцию "Рижский мир 1921 года в судьбе белорусского народа (к 100-летию заключения)", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

18 марта 2021 года исполняется 100 лет со дня заключения Рижского мирного договора. "В Риге после польско-советской войны делегациями Польши, РСФСР и УССР без учета интересов белорусского народа был подписан мирный договор. Его заключение привело к тяжелейшим территориальным потерям. Согласно договору, почти половина этнической белорусской территории отошла к Польше. Хотя Рижский мирный договор юридически закрепил независимость ССРБ и гарантировал белорусам национально-культурные права в составе польского государства, но в перспективе он не обеспечил реализацию их прав на духовно-культурное развитие, не содействовал единству и безопасности народов Восточной Европы, что особенно явно проявилось в сентябре 1939 года", - отметили в НАН.

На конференции запланированы выступления председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова, ректора Академии управления при Президенте Вячеслава Даниловича, председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игоря Марзалюка, а также ведущих ученых страны с более чем 40 докладами по актуальным вопросам. На форуме будет обсуждаться судьба белорусской государственности в условиях геополитических вызовов 1918-1923 годов, польско-советская война 1919-1921 годов. Также будет дана оценка роли Рижского договора в судьбе белорусского народа и в национальной традиции.

Кроме того, в числе задач форума - улучшение взаимодействия академической и университетской науки по актуальным проблемам развития отечественной социогуманитаристики, организация и управление творческой инициативы студенческой молодежи по актуальным вопросам изучения истории белорусской государственности.-0-