Международная конференция по ЖКХ пройдет 3-4 октября в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Международная конференция "Научно-технический прогресс в жилищно-коммунальном хозяйстве" пройдет 3-4 октября в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Ее цель - обсуждение новых тенденций и перспективных технологий, а также технологического оборудования по основным направлениям отрасли жилищно-коммунального хозяйства, формирование единой платформы для развития научно-технического прогресса в отрасли.

На конференции будет рассмотрен комплекс научных и научно-практических задач в отрасли ЖКХ, находящейся на пороге существенной технологической модернизации. Среди вопросов, которые будут рассмотрены на секциях и круглых столах форума, - водоснабжение и водоотведение, тепло- и энергоснабжение, экология городской коммунальной среды, комплексные проблемы цифровизации процессов ЖКХ, актуальные экономические и технологические вопросы.

В работе конференции примут участие ученые научных организаций НАН Беларуси, высших учебных заведений страны, специалисты предприятий системы ЖКХ Беларуси и Минжилкомхоза. Планируется приезд представителей России, Китая, Германии и других стран. Результаты научных дискуссий и тезисы докладов будут опубликованы в виде отдельного сборника.

Во время мероприятия будет организована выставка разработок для системы ЖКХ, среди них технологии для умного дома и система для дистанционного съема показаний счетчика.-0-