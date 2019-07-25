Международная многодневная велогонка свяжет Белосток и Гродно

Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 июля 2019, Чт
+22°C
Переменная облачность EUR 2.2585
USD 2.0282
RUB 3.2129
Главное
"Гомсельмаш" всегда был, есть и будет - Лукашенко поручил разработать стратегию развития предприятия
Президент
Лукашенко требует активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах
Президент
Детские пособия повышаются с 1 августа
Общество
"Евроопт" открыл в Беларуси 1000-й магазин!
Общество
Зерновые в Беларуси убраны с четверти площадей
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Следователи проводят проверку по факту схода цистерн с рельсов в Витебском районе
10:52 Происшествия
В Минской области в 2019 году планируется заменить 230 лифтов
10:50 Регионы
Лукашенко требует активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах
10:49 Президент
Один из выходов станции метро "Площадь Ленина" закроют до 10 августа
10:43 Регионы
Спасатели достали щенка из 8-метрового колодца в Ветковском районе
10:42 Происшествия
Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота
10:40 Президент
Нападение на белорусского дипломата не связано с политикой - глава МИД Турции
10:33 Общество
Три белорусских футбольных клуба оштрафованы за поведение болельщиков
10:31 Спорт
"Гомсельмаш" всегда был, есть и будет - Лукашенко поручил разработать стратегию развития предприятия
10:22 Президент
В Минске 26-28 июля будет проходить 32-й чемпионат Европы по китайским шахматам сянци
10:06 Регионы
Почти 400 кг конопли уничтожили в Добрушском районе
10:05 Происшествия
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 907 тыс. га
09:52 В мире
Адвокаты Беларуси и Узбекистана будут юридически сопровождать форум регионов двух стран
09:48 Общество
Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Ветковский район
09:47 Президент
В Бресте пенсионерка выпала из движущегося автобуса
09:40 Происшествия
Детские пособия повышаются с 1 августа
09:39 Общество
Зерновые в Беларуси убраны с четверти площадей
09:36 Экономика
Убийца несовершеннолетней в Круглянском районе приговорен к 10 годам лишения свободы
09:31 Происшествия
Международная многодневная велогонка свяжет Белосток и Гродно
09:10 Регионы
Пресс-конференция о значении II Европейских игр для развития туризма в Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА
09:09 Общество
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Детский отдых Детский отдых
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Международная многодневная велогонка свяжет Белосток и Гродно

Регионы 25.07.2019 | 09:10
Фото из архива
Фото из архива

25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Маршрут веломногодневки "Неман" свяжет польский Белосток и Гродно с 25 по 28 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Мероприятие традиционное: в этом году гонка проводится в 32-й раз. Каждый раз места старта и финиша меняются. Нынешняя начнется в Белостоке: первый этап состоится 25 июля.

"Всего в гонке пять этапов. На старт выйдут юниоры 2001-2002 годов рождения. Участие в веломногодневке примут команды из всех регионов Беларуси, а также представители Польши, Латвии, Эстонии, Германии, России", - рассказали организаторы.

Во время третьего этапа, который стартует 27 июля в польской Сокулке, велосипедисты преодолеют 85 км и финишируют в агрогородке Поречье Гродненского района. При этом границу участники преодолеют без остановки. Пограничный и таможенный контроль для них будет организован в месте старта.

Гонки продолжатся 27 и 28 июля по территории Гродненского района и города Гродно.

Церемонию награждения призеров и победителей проведут 28 июля на площади Советской в Гродно.

В связи с проведением гонки возможны временные ограничения движения на дорогах региона. Также 27 июля с 11.00 до 12.00 возможны задержки в пограничном и таможенном оформлении в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе.

Организаторами мероприятия выступают управление спорта и туризма Гродненского облисполкома и Подляский региональный союз велосипедистов. Велогонка "Неман" проходит под патронатом Гродненского облисполкома, Гродненского горисполкома и Гродненского райисполкома, маршалковства Подляского воеводства и мэрии города Белостока: они учредили призы для победителей и призеров гонки. Специальные призы для лучших спортсменов также предусмотрены и от дипломатических ведомств Республики Беларусь и Республики Польша.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
анонс, Беларусь, велосипед, Гродно, Польша
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Лукашенко подписал закон по вопросам службы в армии
Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота
Первый официальный визит Мирзиеева в Минск состоится с 31 июля по 1 августа
Специалисты рассказали о преимуществах профобразования в Беларуси
Утечка пропана в одной из сошедших с рельсов между Оршей и Витебском цистерн ликвидирована
Пресс-конференция об изменении законов по вопросам военной службы пройдет сегодня в БЕЛТА
Нападение на белорусского дипломата не связано с политикой - глава МИД Турции
Пресс-конференция о значении II Европейских игр для развития туризма в Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА
Ранее предоставленные отсрочки от армии будут сохраняться до утраты оснований для них
Фотовыставка о Спитакском землетрясении показывает, что любую трагедию можно преодолеть сообща - Акулович
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2585 BYN 2.255 BYN 2.26 BYN
USD
2.0282 BYN 2.026 BYN 2.029 BYN
RUB
3.2129 BYN 3.2 BYN 3.212 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Фотовыставка "Спитакская трагедия: ретроспектива памяти" открылась в Минске
Все видео

Фотоновости

Уборка зерновых идет в Житковичском районе
Все фото

Инфографика

В Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума Бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения в расчете на месяц с 1 августа по 31 октября 2019 года составит Br230,91. БПМ повышается на Br6,89.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота
Лукашенко требует активнее обеспечивать жильем многодетные семьи в небольших городах
"Гомсельмаш" всегда был, есть и будет - Лукашенко поручил разработать стратегию развития предприятия
Политика
Шавкат Мирзиеев. Фото из архива Первый официальный визит Мирзиеева в Минск состоится с 31 июля по 1 августа
Генконсульство Беларуси откроется в китайском Чунцине в 2020 году
Новый посол Германии вручил копии верительных грамот главе белорусского МИД
Экономика
Фото из архива Зерновые в Беларуси убраны с четверти площадей
Беларусь повысила свой рейтинг в Глобальном инновационном индексе 2019 года
Китайско-европейский поезд с белорусской молочной продукцией прибыл в Чэнду
Происшествия
Фото УВД Гродненского облисполкома В Гродно легковушка сбила на тротуаре 6-летнюю девочку
Следователи проводят проверку по факту схода цистерн с рельсов в Витебском районе
Спасатели достали щенка из 8-метрового колодца в Ветковском районе
Общество
"Спорт-пари": джекпоты растут, победителей все больше!
Нападение на белорусского дипломата не связано с политикой - глава МИД Турции
Адвокаты Беларуси и Узбекистана будут юридически сопровождать форум регионов двух стран
Спорт
БАТЭ обыграл "Русенборг" в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Три белорусских футбольных клуба оштрафованы за поведение болельщиков
Бага: второй гол в ворота "Русенборга" придал уверенности
Технологии
Фото из архива Резидент ПВТ за 3D-голограммы получил европейскую премию
Корпорация Huawei представила решение, способствующее созданию гигабитной отрасли
Приложение МЧС "Помощь рядом" стало доступно пользователям iPhone и iPad
Культура
Фото из архива День белорусской письменности должен стать для Слонима и района запоминающимся событием - Петришенко
Песни о войне прозвучат в Брестской крепости 25-26 июля
Витебские спасатели представят на выставке фотопортреты своих коллег
В мире
Фото AP Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 907 тыс. га
Все дети вывезены из сгоревшего лагеря в Хабаровском крае
Калейдоскоп
Фото BBC Обнародован лонг-лист претендентов на Букеровскую премию
Опубликован список любимых сериалов и телешоу Елизаветы II
Вокруг планеты: Бельгийский город заполонили живые статуи
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Иван Чура,
Филипп Гулый 25 июля, 14:30 Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля, 12:30 Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско Проходит сейчас Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Пресс-конференция Евгений Садыков,
Анжела Борщ,
Геннадий Волнистый 9 июля О развитии системы электронной ветеринарной сертификации в Беларуси
Пресс-центр
Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско Проходит сейчас Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Иван Чура,
Филипп Гулый 25 июля, 14:30 Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля, 12:30 Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
Татьяна Лукьянчикова 24 июля Законодательное регулирование современных трудовых отношений. Новации Трудового кодекса Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?
Газета 7 дней
Дважды по 35
Пешеход, на переход!
Аптечка в конверте
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия