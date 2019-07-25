Международная многодневная велогонка свяжет Белосток и Гродно

25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Маршрут веломногодневки "Неман" свяжет польский Белосток и Гродно с 25 по 28 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Мероприятие традиционное: в этом году гонка проводится в 32-й раз. Каждый раз места старта и финиша меняются. Нынешняя начнется в Белостоке: первый этап состоится 25 июля.

"Всего в гонке пять этапов. На старт выйдут юниоры 2001-2002 годов рождения. Участие в веломногодневке примут команды из всех регионов Беларуси, а также представители Польши, Латвии, Эстонии, Германии, России", - рассказали организаторы.

Во время третьего этапа, который стартует 27 июля в польской Сокулке, велосипедисты преодолеют 85 км и финишируют в агрогородке Поречье Гродненского района. При этом границу участники преодолеют без остановки. Пограничный и таможенный контроль для них будет организован в месте старта.

Гонки продолжатся 27 и 28 июля по территории Гродненского района и города Гродно.

Церемонию награждения призеров и победителей проведут 28 июля на площади Советской в Гродно.

В связи с проведением гонки возможны временные ограничения движения на дорогах региона. Также 27 июля с 11.00 до 12.00 возможны задержки в пограничном и таможенном оформлении в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе.

Организаторами мероприятия выступают управление спорта и туризма Гродненского облисполкома и Подляский региональный союз велосипедистов. Велогонка "Неман" проходит под патронатом Гродненского облисполкома, Гродненского горисполкома и Гродненского райисполкома, маршалковства Подляского воеводства и мэрии города Белостока: они учредили призы для победителей и призеров гонки. Специальные призы для лучших спортсменов также предусмотрены и от дипломатических ведомств Республики Беларусь и Республики Польша.-0-