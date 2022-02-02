Международная олимпиада для старшеклассников стартовала в ПолесГУ

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете стартовала Международная олимпиада для старшеклассников по общеобразовательным и специальным предметам, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по связям с общественностью ПолесГУ Кристина Шестакова.

Участвовать в олимпиаде могут учащиеся старших классов общеобразовательных учреждений. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте университета и выполнить конкурсное задание. Регистрация и прием работ открыты до 21 февраля.

Преподаватели вуза подготовили для школьников задания по основным предметам школьного курса: белорусскому, русскому и иностранным языкам (английский, немецкий, французский), математике, программированию (информатике), биологии, химии, основам медицинских знаний, физической культуре и здоровью, финансовой грамотности и "простой экономике".

"Задача этих интеллектуальных соревнований - выявить и поощрить учащихся, способных к освоению тех специальностей, по которым готовят студентов в университете", - отметила Кристина Шестакова.

Олимпиада состоит из двух этапов. Первый, отборочный, проводится в заочной форме. Его победители получают право на участие во втором туре, который пройдет очно в университете в апреле. Иностранные учащиеся смогут участвовать в режиме онлайн с использованием платформы Moodle.

Победители олимпиады получат памятные подарки и сертификаты на посещение Полесского государственного университета. Они смогут побывать на учебных занятиях, спортивных и культурных мероприятиях. Также участники, награжденные дипломами I-III степеней за победу в профильных испытаниях, имеют преимущественное право на зачисление в университет.

Международный статус олимпиада ПолесГУ получила в прошлом учебном году. Тогда в I туре приняли участие более 1500 старшеклассников со всех регионов Беларуси, а также России и Казахстана. Участниками II тура стали около 200 учащихся почти из 50 школ.-0-