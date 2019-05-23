Международная выставка "Весна в Гомеле" начинает работу

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XX Международная выставка "Весна в Гомеле" начинает сегодня работу во Дворце легкой атлетики областного центра. Насыщенная деловая и культурно-развлекательная программа продуманы до 26 мая, сообщили БЕЛТА в Гомельском отделении Белорусской торгово -промышленной палаты.

Нынешняя "Весна в Гомеле" подчинена общей концепции "Гомельская область - ваш партнер". На открытой и внутренней площадках Дворца легкой атлетики на более 5,5 тыс. кв.м будут представлены новейшие образцы продукции сотен предприятий и организаций региона, а также стенды иностранных участников. Делегации из более чем 20 стран, в том числе Хорватии, России, Украины, Индии, Бельгии, КНР, Сербии, Болгарии, Грузии, Вьетнама, Молдовы, Армении, Казахстана, Словакии подтвердили свое участие.

Главная цель мероприятия - презентация экономического и инвестиционного потенциала юго-восточного региона Беларуси, демонстрация его особенностей и традиций. Для этого сформированы отраслевые секторы: перерабатывающая промышленность, промышленность и строительство, туризм и здравоохранение. Впервые будет представлена коллективная экспозиция малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

В ходе выставки будет проведено большое количество деловых встреч, посещений предприятий и организаций области, презентаций и дегустаций.

В программе и концерты гомельских групп под открытым небом. А гурманов ожидает "Вкусная Весна" - гастрофест, который пройдет в 10 ресторанах Гомеля. Праздник мастеров и ремесленников "Гомельская весна" соберет самобытных творцов, которые представят свои работы на 1,5 тыс. кв.м.

Кроме того, пройдет праздник молдавской культуры "Дни Молдовы в Гомельской области". На открытой площадке возле главного входа на выставку можно будет почувствовать атмосферу этой страны. Запланированы дегустация молдавских вин, выступления творческих коллективов Молдовы и многое другое.

Официальное открытие выставки состоится 24 мая.

Международная выставка "Весна в Гомеле" - одно из крупнейших событий в жизни юго-восточного региона страны. В прошлом году экспозицию посетили свыше 30 тыс. гостей из 32 стран мира. С 2000 года форум организует Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома и Гомельского горисполкома.-0-